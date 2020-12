Iggy Azalea blâme Playboi Carti pour avoir annulé les plans de Noël pour faire la fête avec une femme avec qui il a triché

Il n’est pas surprenant que Playboi Carti soit quelque part dans le monde pour célébrer la sortie de son album tant attendu Whole Lotta Red. Pourtant, les fans ont eu droit à un regard intime sur sa relation de coparentalité en spirale avec Iggy Azalea après qu’elle ait exprimé sa colère sur Twitter quelques minutes seulement après la sortie de l’album de Carti. Les deux rappeurs ont accueilli leur fils, Onyx, dans le monde plus tôt cette année, mais il n’a pas fallu longtemps à Iggy pour confirmer qu’ils n’étaient plus en couple. Sur Twitter, Iggy a partagé une des raisons pour lesquelles leur romance a été coupée aux genoux.

« Je ne déciderais jamais de faire quelque chose de mon plein gré qui signifierait manquer un moment important avec mon fils et si vous le faites, vous êtes une poubelle », a-t-elle tweeté énigmatiquement quelques heures auparavant WLRla libération. Puis, à peine 30 minutes après la sortie de l’album, Iggy a déchaîné ses frustrations auprès d’un public mondial.

« Dommage que vous ayez sorti un album mais que vous ne puissiez même pas venir à Noël avec votre propre fils. Imaginez ne pas voler votre famille à Noël mais vous avez la fille que vous avez trompée toute ma grossesse à votre soirée d’album et comme par magie moi et ma mon fils ne peut plus venir pour Noël? TRASH. Et j’allais le garder mignon et te laisser vivre mais non, pas après que je viens de jeter un œil à cette merde insignifiante. TRIFLING! «

« Cet homme avait prévu des vacances en famille il y a 48 heures et j’espère que ce message vous parviendra, » a poursuivi le rappeur. «Bien que tu t’es caché dans tout un placard de mon gardien de maison, donc ce n’est pas comme si tu avais une quelconque dignité je suppose. Beaucoup de gens ont commencé à critiquer Iggy pour avoir diffusé ses affaires personnelles, et un fan est venu à sa défense, confus quant aux raisons pour lesquelles le public était en colère contre le rappeur alors qu’elle voulait seulement que Carti passe les vacances avec leur fils.

« Un enfant qu’il a demandé. Btw », a ajouté Iggy. « Et je n’ai rien dit (et je pourrais en dire beaucoup plus) depuis très longtemps parce que je sais que le net ne sera pas du côté de moi et que je suis détesté. Mais Noël? Et cette salope ‘fière’ de toi dans ses histoires? Lmfaooo J’ai couvert pendant si longtemps en espérant que tu ferais mieux. Beaucoup de femmes racontent. «

«Pour clarifier cet homme était littéralement chez moi la nuit dernière en me disant qu’il m’aime», expliqua Iggy. « Donc ce n’est pas vraiment moi qui suis amer, c’est moi qui ne me dérobe pas avec des conneries insignifiantes qui se produisent aux dépens de mon fils. »

