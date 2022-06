IFC Films publie un teaser pour le thriller de science-fiction Vesper

IFC Films a publié un nouveau teaser pour Vêpres avant sa première le mois prochain à la compétition Crystal Globe du 56e Festival international du film de Karlovy Vary. Le thriller de science-fiction, réalisé par la Lituanienne Kristina Buozyte et le Français Bruno Samper, sortira également en salles et en VOD le 30 septembre 2022. Vous pouvez avoir un aperçu du film en regardant la bande-annonce officielle ci-dessous.

Vêpres est écrit par Samper, Buozyte et Brian Clark ; Buzozyte a précédemment réalisé et co-écrit le film de 2012 Ondes de fuite avec Samper. Il est produit par les Lituaniens Daiva Varnaitė-Jovaišienė et AstaLiukaitytė et le vétéran et producteur français Alexis Perrin. La coproduction européenne est produite par la société de production lituanienne Natrix Natrix, les français Rumble Fish Productions, les belges 10.80 Films et EV.L Prod.

Ce nouveau film met en vedette Raffiella Chapman (La théorie du tout), Eddie Marsan (Sherlock Holmes), Rosy Mc Ewen (L’aliéniste) et Richard Brake (Les Munsters). Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

Se déroulant après l’effondrement de l’écosystème terrestre, le film suit Vesper (Chapman), une jeune fille têtue de 13 ans qui utilise ses compétences de survie pour subsister dans les vestiges d’un monde étrange et dangereux avec son père malade, Darius (Brake) . Lorsque Vesper trouve une femme mystérieuse, Camellia (McEwen), seule et désorientée après un crash aérien, elle accepte d’aider à retrouver son compagnon disparu en échange d’un passage sûr vers la Citadelle – le hub central sombre où les oligarques vivent dans le confort grâce à l’état- biotechnologie de pointe. Vesper découvre bientôt que son voisin brutal, Jonas (Marsan), est à la recherche de Camellia, qui cache un secret qui pourrait changer leur vie à jamais. Forcée dans une aventure dangereuse, Vesper doit compter sur son intelligence et ses capacités de bio-piratage pour déverrouiller la clé d’un avenir alternatif.

Vesper est une histoire de survie de science-fiction immersive et puissante

Films IFC

Les cinéastes ont décrit Vêpres comme une « histoire de survie de science-fiction immersive et puissante ». On dit également qu’IFC Films a repris le film après avoir été impressionné par les idées uniques que Kristina Buozyte et Bruno Samper apportent à la table avec le nouveau film, comme indiqué lors de l’annonce de l’acquisition à Deadline.

Arianna Bocco, présidente d’IFC Films, a déclaré dans un communiqué: « Kristina Buozyte et Bruno Samper ont conçu une histoire de survie de science-fiction immersive et puissante avec une palette étendue. Leur vision créative de l’avenir les positionne comme de nouvelles voix passionnantes et nous ne pourrions être plus ravis de présenter ce film au public en septembre.





Buozyte et Samper ont ajouté : « IFC Films a sorti certains des films les plus audacieux et les plus inventifs de ces vingt dernières années aux États-Unis. Ce sont de véritables amoureux et des partisans actifs de l’expérience théâtrale, et comme nous avons créé Vêpres être une expérience unique et immersive pour le grand écran, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec eux pour amener le film au plus large public possible. »

Vêpres sortira au cinéma et en VOD le 30 septembre 2022.