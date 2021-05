IFA 2021 annule son événement physique: le grand événement technologique revient au format virtuel en raison des «incertitudes» de la pandémie

IFA 2021 a duré un mois. En avril dernier, le grand événement technologique de Berlin a annoncé son intention de se tenir physiquement pendant la première semaine de septembre, mais aujourd’hui l’organisation IFA a annoncé qu’elle revenait au format virtuel en raison des «incertitudes» de la pandémie.

«Plusieurs indicateurs de santé mondiaux n’ont pas évolué aussi rapidement dans la bonne direction que prévu, depuis l’émergence rapide de nouvelles variantes du COVID-19, par exemple en Asie du Sud, aux incertitudes persistantes sur la rapidité du lancement de la vaccination partout dans le monde », explique l’organisation dans un communiqué.

IFA annule sa décision un mois plus tard

Pour cette raison et après avoir consulté les autorités et les experts de la santé, l’IFA a décidé que son événement en face à face au site de Messe Berlin était annulé et vise déjà l’IFA 2022.

La décision d’IFA, le plus grand événement technologique d’Europe, ajoute plus d’incertitude au Mobile World Congress de Barcelone, qui malgré les diverses victimes maintient toujours la décision de célébrer physiquement. Des entreprises telles que Samsung, Lenovo, Nokia ou Ericsson ont déclaré qu’elles ne participeraient pas physiquement à ces événements.

Les grandes entreprises qui restent à l’écart de ces congrès et dont l’assurance annulation aura influencé la décision d’annuler la célébration physique.

