Ifa 2020: Voici Les 10 Temps Forts Du Salon

Programme complet: lors de l’IFA 2020, les fabricants ont présenté de nombreux points forts technologiques. Ceux-ci comprennent des aspirateurs qui purifient également l’air, un téléphone portable avec des composants interchangeables et divers appareils avec des écrans OLED de haute qualité. Voici nos 10 points forts.

Neato D9 et D10: aspirateurs pour sol et air Shift 6mq: le smartphone entièrement modulable LG PuriCare: le masque haut de gamme intelligent Honor Watch GS Pro: le succès de l’exécution parmi les smartwatches Samsung The Premiere: projecteur laser intelligent avec HDR + Samsung Galaxy A42 5G: téléphone 5G abordable avec écran AMOLED Samsung Galaxy Z Fold 2: le super téléphone pliable Miele CM6 MilkPerfection: la machine à café entièrement automatique fait tout deux fois Panasonic Lumix S5: compact, sans miroir, plein format Lenovo Tab P11 Pro: une tablette Android avec un écran OLED

Neato D9 et D10: aspirateurs pour sol et air

Le Neato D10 purifie également l’air.

Les robots aspirateurs innovants Neato D9 et D10 disposent d’un filtre HEPA pour la purification de l’air. Le Neato D10 est censé filtrer 99,97% des allergènes et des particules de l’air, le Neato D9 moins cher d’au moins 99,5%. Sinon, il y a un grand bac à poussière, une brosse large et la configuration via l’application devrait être rapide. Si vous nettoyez, faites-le correctement.

Libération : Automne 2020

: Automne 2020 prix: Neato D10: 760 euros, Deato D9: 675 euros

En savoir plus sur les Neato D9 et D10 dans nos actualités

Shift 6mq: le smartphone entièrement modulable





Le Shift 6mq veut être un smartphone durable au maximum. Les composants à l’intérieur ne sont donc pas collés, mais peuvent être facilement remplacés. Y compris l’écran AMOLED de six pouces et la double caméra à l’arrière. Les mises à jour Android doivent être disponibles aussi longtemps que possible, les ROM personnalisées (systèmes d’exploitation Android alternatifs) sont prises en charge par défaut. Le processeur est le Snapdragon 845 de deux ans, qui a ensuite été utilisé dans les téléphones portables phares.

Libération : Fin 2020

: Fin 2020 prix: 844 euros

En savoir plus sur le Shift-Phone dans nos actualités

LG PuriCare: le masque haut de gamme intelligent

Un masque comme celui d’un film de science-fiction: le LG PuriCare.

Si vous ne voulez pas être vu avec des masques en tissu ordinaire, vous pouvez serrer le LG PuriCare devant votre visage. Le masque haut de gamme propose deux filtres HEPA H13, deux ventilateurs et un capteur respiratoire. Vous pouvez respirer détendu pendant que la quantité maximale d’air purifié vous est fournie. Si vous mettez le masque dans son étui, il y sera désinfecté à la lumière UV.

Libération : 4ème trimestre 2020

: 4ème trimestre 2020 prix: Inconnue

En savoir plus sur LG PuriCare dans nos actualités

Honor Watch GS Pro: le succès de l’exécution parmi les smartwatches

Curieux: la Honor Watch GS Pro devrait également convenir aux randonnées dans le désert.

La smartwatch Honor Watch GS Pro devrait avoir une durée de fonctionnement de 25 jours. Avec le GPS activé en permanence, ce sera toujours 48 heures. Les deux valeurs exceptionnelles pour un tel gadget. Néanmoins, la Honor Watch GS Pro dispose de toutes sortes de fonctionnalités à bord, y compris le moniteur de sommeil et de stress, la mesure de SpO2, le suivi du cycle et la surveillance permanente de la fréquence cardiaque. Honor commercialise la montre intelligente principalement comme un appareil portable pour les amoureux de la montagne et les randonneurs. Pour que personne ne se perde dans la nature, la montre intelligente vous avertit lorsque vous vous perdez.

Libération : 7 septembre

: 7 septembre prix: 250 euros

Samsung The Premiere: projecteur laser intelligent avec HDR +

Le projecteur de Samsung Le Premiere peut être placé directement devant l’écran.

Le nouveau projecteur laser de Samsung The Premiere est le premier projecteur à pouvoir afficher du contenu en HDR +. Grâce au principe de l’ultra courte distance, il peut être placé directement devant l’écran. La luminosité de 2800 nits devrait également être suffisante pour les intérieurs à éclairage modéré. Comme pour les téléviseurs intelligents du fabricant, Tizen sert de système d’exploitation, donc Netflix, Disney + et Amazon Video ne sont pas loin. La résolution 4K n’est pas native, cependant, le projecteur y parvient en utilisant le décalage des pixels.

Libération : Toujours en 2020

: Toujours en 2020 prix: Inconnue

En savoir plus sur Samsung The Premiere dans nos actualités

Samsung Galaxy A42 5G: téléphone 5G abordable avec écran AMOLED

L’arrière du Samsung Galaxy A42 5G semble inhabituel.

Le Samsung Galaxy A42 5G est le smartphone le moins cher du fabricant avec un modem 5G à ce jour. Il propose également un écran AMOLED de 6,6 pouces et une caméra quadruple à l’arrière. Il s’agit d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un appareil photo macro de 5 mégapixels pour les gros plans et d’un appareil photo à profondeur de champ de 5 mégapixels pour les portraits. Autre point fort: l’énorme batterie de 5000 mAh avec fonction de charge rapide.

Libération : Début novembre

: Début novembre prix: 370 euros

Samsung Galaxy Z Fold 2: le super téléphone pliable

Le téléphone pliable Galaxy Z Fold 2 a quelques améliorations en magasin.

L’écran principal du Galaxy Z Fold 2, qui est passé à 7,6 pouces, peut être plié vers l’intérieur. Grâce à 120 Hertz, le défilement des sites Web et des jeux est particulièrement fluide. À l’extérieur, vous pouvez voir un écran de 6,2 pouces presque sans bordure au lieu de l’écran de 4,6 pouces du prédécesseur. Sinon, il y a de bonnes performances, beaucoup d’appareils photo et un meilleur logiciel à utiliser avec l’écran pliable.

Libération : 18.09.2020, peut déjà être pré-commandé

: 18.09.2020, peut déjà être pré-commandé prix: 1 950 euros

En savoir plus sur le Samsung Galaxy Z Fold 2 dans nos actualités

Miele CM6 MilkPerfection: la machine à café entièrement automatique fait presque tout deux fois

Le Miele CM6 MilkPerfection chauffe le lait deux fois.

Les machines à café entièrement automatiques évoluent également. Le Miele CM6 MilkPerfection fait mousser le lait avec deux fois plus de vapeur grâce à la méthode du double venturi, ce qui rend le latte macchiato et le cappuccino particulièrement crémeux. Et grâce au double tuyau, le nettoyage est particulièrement facile. Il est exploité de manière contemporaine via une application de téléphonie mobile – non, il n’a pas été doublé.

Libération : Septembre

: Septembre prix: 1 120 euros

En savoir plus sur le Miele CM6 MilkPerfection dans nos actualités

Panasonic Lumix S5: compact, sans miroir, plein format

Le Panasonic Lumix S5 est très compact pour un sans miroir plein format.

Le DSLM professionnel Lumix S5 est à peu près de la même taille que les caméras système sans miroir avec le petit capteur MicroFourThirds, tel que celui utilisé dans le Lumix GH5 et Lumix G9. Mais le Lumix S5 offre un capteur plein cadre de 24 mégapixels à part entière pour une meilleure qualité d’image en basse lumière. Également à bord, la stabilisation d’image sur 5 axes, un écran inclinable et rotatif et un viseur électronique, ainsi qu’un système de mise au point automatique avancé. Les vidéos 4K peuvent être enregistrées jusqu’à 60 images par seconde et avec des couleurs 10 bits.

Libération : Fin septembre

: Fin septembre prix: 1950 euros (logement)

En savoir plus sur le Panasonic Lumix S5 dans nos actualités

Lenovo Tab P11 Pro: une tablette Android avec un écran OLED

Le Lenovo Tab P11 Pro dispose d’un écran OLED.

La gamme haut de gamme de tablettes Android était entre les mains de Samsung depuis longtemps, maintenant Lenovo lance un concurrent pour la Samsung Galaxy Tab S7. La Tab P11 Pro propose un écran OLED de 11,5 pouces pouvant afficher du contenu HDR10 et Dolby Vision. Il dispose également de quatre haut-parleurs JBL et d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté; la puce Snapdragon 730G de milieu de gamme est responsable des performances. La tablette est en aluminium et un stylet et un clavier sont disponibles comme accessoires.