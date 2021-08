Idris Elbe connaît une année réussie avec votre participation à l’entrée de la DC Univers étendu, La brigade suicide, comme le méchant Sport de sang. L’acteur est reconnu pour donner vie à des personnages à la prestance imposante. Le port physique d’Elbe, ajouté à sa voix, en font un stéréotype idéal à représenter les gars durs. Son parcours l’explique avec des participations comme celles de Heimdall dans le MCU Oui Histoire de Brixton dans le spin off de Rapides et furieux.

Le nouveau projet de l’acteur le placera en anti-héros coriace dans un univers qui en surprendra plus d’un. Idris Elbe prêtera sa voix à jointures, l’un des méchants du deuxième volet de Sonic l’hérisson. L’interprète a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec une image de la main du personnage et la phrase « toc Toc ».

Idris Elba affrontera Sonic







Selon la mythologie du jeu vidéo historique, qui était autrefois le drapeau de l’entreprise SEGA, jointures est le gardien d’un émeraude puissante qu’il Docteur Robotnik veut voler. Le méchant parvient à convaincre le protecteur charismatique que Sonique et Contes voulez voler l’objet précieux, alors la rivalité avec le porc-épic le plus rapide dans les jeux vidéo atteint des niveaux incalculables.

L’intrigue possible du film ferait face à la Docteur Robotnik Oui jointures contre Sonique et son partenaire Tel, pour avoir atteint une émeraude dont le pouvoir peut détruire toute civilisation. La nature du caractère d’Elbe est inconnue. Dans les jeux de SEGA, jointures sert d’anti-héros cool accompagnant Sonique et ses alliés.

Sonic : Le Hérisson 2 est en vedette Ben Schwartz dans Sonic, Jim Carrey dans Doctor Robotnik, James Marsden dans Tom, Natasha Rothwell dans Rachel, Tika Sumpter dans Maddie et Idris Elba annoncé dans Knuckles. Le film est réalisé par le responsable du premier volet : Jeff Fowler. Le film sortira prochainement 7 avril 2022.