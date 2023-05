Idris Elba s’attaque aux terroristes dans la première bande-annonce de la série Apple TV+, Hijack

La plateforme de streaming Apple TV + a dévoilé aujourd’hui la première bande-annonce de la prochaine série limitée de thrillers à indice d’octane élevé, Détourner. Dirigé par et produit par le lauréat du SAG Award, nominé aux Emmy Awards et star de blockbusters majeurs tels que Thor et La brigade suicideainsi que la très populaire série policière Luther, Idris Elbe, Détourner promet de jeter l’acteur tête la première dans l’action. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Détourner dessous.





Raconté en temps réel, Détourner est un thriller tendu qui suit le voyage d’un avion détourné alors qu’il se dirige vers Londres sur un vol de sept heures, et les autorités sur le terrain se bousculent pour trouver des réponses. Elba jouera le rôle de « Sam Nelson », un négociateur accompli dans le monde des affaires qui doit intensifier et utiliser toute sa ruse pour essayer de sauver la vie des passagers – mais sa stratégie à haut risque pourrait être sa perte.

Perce-neige La star Archie Panjabi jouera le rôle de « Zahra Gahfoor », un officier antiterroriste qui est sur le terrain lorsque l’avion est détourné et fait partie de l’enquête. La série met également en vedette Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimee Kelly, Mohamed Elsandel et Ben Miles.

Hijack est le premier projet issu du premier accord d’Idris Elba avec Apple TV +

Créé par George Kay (Lupin, criminel) et Jim Field Smith (Criminel, Chercheurs de vérité), qui a également écrit et dirigé la série respectivement, la série en sept parties met également en vedette Archie Panjabi, lauréat d’un Emmy Award et du NAACP Image Award (La bonne épouse, perce-neige, angle mort). Détourner est produit par 60Forty Films, la société de production créée par les producteurs exécutifs primés aux Emmy Awards Jamie Laurenson et Hakan Kousetta (Chevaux lents, le serpent d’Essex) dans le cadre de son accord de contenu exclusif avec Apple TV+, aux côtés de la propre société de production de Kay et Field-Smith, Idiotlamp Productions. En plus de l’écriture et de la réalisation, Kay et Field Smith sont chacun producteurs exécutifs aux côtés d’Elba, Laurenson, Kousetta et Kris Thykier.

Détourner marque la première série à faire ses débuts à partir du premier accord d’Idris Elba avec Apple TV + et ses Green Door Pictures. L’accord, qu’Elbe a signé en 2020, verra l’acteur et Green Door travailler aux côtés de la plateforme de streaming pour produire à la fois des séries et des fonctionnalités pour Apple TV +.

Détourner ressemble au véhicule parfait pour Elba, avec l’histoire qui s’appuie sur son statut de star de l’action ainsi que sur sa présence à l’écran, son charisme et son magnétisme sans effort qu’il a si bien démontré tout au long de sa carrière. Elba a mené plusieurs projets majeurs ces derniers temps, dont le thriller d’action Bête, qui voit l’acteur se heurter à un lion assoiffé de sang ; du réalisateur George Miller Trois mille ans de nostalgie, dans lequel Elba joue le rôle d’un djinn face à Tilda Swinton; et Luther: Le Soleil Déchu, qui trouve le détective sensé d’Elbe faisant ses débuts sur Netflix. Elba a également plusieurs grands projets actuellement en cours, y compris une suite sur grand écran Sonic le hérisson 3le spin-off du petit écran jointureset la comédie d’action Chefs d’État.

Détourner devrait prendre son envol sur Apple TV + le mercredi 28 juin 2023, avec les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode tous les mercredis jusqu’au 2 août.