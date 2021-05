Idris Elba: le tournage du film Luther commence cette année

Idris Elba dit le film de Luther Il entrera en production cette année. La star de la BBC a parlé à Variety de la série bien-aimée. Les gens s’interrogent sur le projet depuis des années, mais Elba avait de bonnes nouvelles à nous envoyer ce week-end.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Red Dead Redemption 2 obtient un mod VR en accès anticipé

Les gens continuent de demander à l’acteur de Hobbs et Shaw à chaque tournant du détective troublé de tout le monde. La BBC n’a évidemment pas pu oublier le succès de ce programme.

«Nous sommes entrés en production, les doigts croisés, en septembre. J’en suis tellement excité, ça fait longtemps que ça vient. Nous sommes très, très proches de donner le feu vert à la production », a déclaré Elba au point de vente.

Quand les gens ont posé des questions sur le film de la BBC, Elba a proposé ceci à propos de l’intrigue: «Il a tous les ingrédients pour faire écho à ces films classiques des années 90 comme Sept ans et plus sont venus une araignée et je pense que ce que nous aimerions essayer, c’est de l’utiliser comme plan pour le créer. «

Vous pourriez aussi être intéressé par: No Man’s Sky ajoute la Normandie de « Mass Effect »

«Il y aura plus de meurtres, plus de Volvo, plus de renfrogné de Luther. Essentiellement, nous voulons simplement essayer de l’amener à une portée et une échelle beaucoup plus grandes, et peut-être aussi au niveau international. »