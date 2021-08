Idris Elba joue Knuckles dans la suite du film Sonic, tout le monde

My Arcade Console mini Galaga

Joue Galaga et collectionne les rééditions officielles des célbres jeux d'arcade des années 1980 ! Préparez-vous affronter nouveau des extraterrestres ressemblant des insectes dans cette suite de Galaxian. Galaga a été lancé pour la premire fois en 1981 et est tout aussi populaire et aimé que son prédécesseur.Points forts :Design retro et trendySe joue avec Joystick (détachable) ou bouton platEcran couleur 2.75"Contrle du volume et prise jack 3.5Fonctionne avec cble micro-USB ou 4 piles (non incluses)Un cadeau de folie en plein dans la mode du rétro-gaming !Licence officielle du jeu d'origineVidéo :