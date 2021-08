Idris Elba est Knuckles dans Sonic the Hedgehog 2

C’est officiel, Idris Elba est Knuckles l’Echidna dans Sonic le hérisson 2. Bien que la production de la prochaine suite d’adaptation de jeu vidéo soit terminée, nous n’avons toujours pas de confirmation officielle du studio que Knuckles est en fait dans le film, même si les fuites précédentes ont presque confirmé la nouvelle. En postant une photo du poing de Knuckles dans une nouvelle photo sur Instagram, Elba s’est révélé être la voix du personnage, ce qui confirme également enfin que Knuckles est bien dans le film.

« Toc Toc….. » Idris Elbe écrit dans la légende.

Ce n’est pas un choc de voir Knuckles faire partie de Sonic the Hedgehog 2, car la plupart des fans s’y attendaient à ce stade. Une statue de Knuckles semblant être un accessoire pour le film avait été photographiée sur le plateau à côté des statues de Sonic et Tails. En ligne, un synopsis de l’intrigue semble également révéler que Knuckles a joué un rôle important dans l’intrigue de la suite, même si Paramount Pictures a refusé de faire un commentaire officiel.

Ce qui est le plus surprenant ici, c’est qu’Elba a été le seul casting. Les rapports précédents suggéraient que Aquaman et Le Trône de Fer la star Jason Momoa était recherchée pour le rôle de voix off, et la suggestion a très bien été acceptée par de nombreux fans. Parce qu’Elba s’est également avéré être un acteur incroyable, de nombreux fans adorant son dernier rôle de Bloodsport dans La brigade suicide, les gens semblent tout aussi ravis de ce casting officiel.

Le synopsis de l’intrigue pour Sonic the Hedgehog 2 de la liste officielle des droits d’auteur du film se lit comme suit: « Après s’être installé à Green Hills, Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances », lit-on dans le résumé de l’intrigue. . « Mais à peine sont-ils partis, lorsque le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails , et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. »

Parce que Knuckles n’était pas dans le premier film, Idris Elba est un nouveau venu dans le Sonic le hérisson 2 jeter. Il rejoindra les stars de retour Ben Schwartz en tant que voix de Sonic, Jim Carrey en tant que Dr Robotnik, James Marsden en tant que Tom Wachowski et Tika Sumpter en tant que Maddie Wachowski. Colleen O’Shaughnessey a exprimé Tails dans la scène à mi-crédit du premier film, reprenant son rôle de la série de jeux vidéo, bien qu’il ne soit pas clair si elle est également de retour pour Sonic le hérisson 2.

L’original Sonic l’hérisson a été un énorme succès lors de sa sortie au début de l’année dernière, ce qui était heureusement avant que la pandémie ne décime totalement le cinéma. Il a établi le record du plus grand week-end d’ouverture d’un film de jeu vidéo aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait également le film de jeu vidéo le plus rentable en Amérique du Nord. Paramount a été sage de commander une suite, et le casting de retour avec l’ajout d’Elbe est très prometteur.

Jeff Fowler dirige Sonic le hérisson 2 sur un scénario de Pat Casey et Josh Miller. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara et Takeshi Ito produisent. La suite devrait sortir le 8 avril 2022.

Sujets : Sonic le hérisson 2