Idris Elba est de retour alors que Luther Movie commence le tournage pour Netflix

Idris Elba a confirmé le retour de son détective peu orthodoxe, Luther, avec l’acteur partageant une image de lui-même portant le manteau et la cravate emblématiques alors que le tournage commence sur le prochain film de Netflix. Sous-titrant les images des coulisses avec un simple « Oi …… je suis de retour! », La mise à jour est sûre d’avoir Luther les fans sont ravis du retour des personnages depuis la finale de la série en 2019.

Oh…… je suis de retour ! pic.twitter.com/wOxHBwnbxo – Idris Elba (@idriselba) 10 novembre 2021

Les fans de la série policière ont réclamé un Film de Luther pendant un certain temps, Idris Elba ayant taquiné le projet de long métrage depuis la fin de la série il y a quelques années. La série de la BBC suit Elba dans le rôle de John Luther, un détective passionné, qui finit par se lier d’amitié avec un psychopathe et un meurtrier qu’il ne parvient pas à arrêter faute de preuves. Au fil du temps, le couple se rapproche et travaille souvent ensemble afin de résoudre toutes sortes d’horribles affaires criminelles.

Le spectacle a été très acclamé par les critiques et le public grâce aux performances centrales captivantes des deux Idris Elbe et Ruth Wilson, ainsi que l’approche délicieusement pulpeuse de la saleté de la pègre londonienne. Au cours de sa course, Luther a valu à Elba un Critics’ Choice Television Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award pour sa performance centrale magnétique et intense, la série elle-même ayant reçu onze nominations aux Primetime Emmy Awards dans diverses catégories au fil des ans, dont quatre nominations d’Elba pour le meilleur acteur principal dans une mini-série ou un film.

L’idée d’un Luther Le film est prévu depuis longtemps, avec la saison 5 spécialement conçue pour ouvrir la voie à l’arrivée du détective sous forme de long métrage, si l’occasion se présentait. Les escapades exactes de Luther lors de sa première sortie au cinéma restent inconnues, mais dans le passé, Elba a révélé quelques rares détails sur le scénario potentiel une fois que le détective est revenu sur les écrans, l’acteur déclarant que « Ce sera être plus de meurtres, plus de Volvos, plus de Luther fronçant les sourcils …

Plusieurs indices concernant la distribution secondaire des personnages qui se heurteront à Luther ont depuis été révélés, Elba devant être rejoint par Andy Serkis (Guerre pour la planète des singes, Le Seigneur des anneaux) et Cynthia Erivo (Mauvais moments à l’El Royale, Génie : Aretha). Leurs personnages respectifs ont été décrits comme une « double menace » pour le détective titulaire, Erivo jouant le rôle d’un collègue détective qui deviendra « l’ennemi juré de Luther », tandis que Serkis a été surnommé « le méchant criminel de l’histoire », ce qui donnera sans aucun doute le acteur la chance de mâcher à nouveau le paysage de la même manière délicieuse que le méchant de Marvel Ulysses Klaw dans Avengers: l’ère d’Ultron et Panthère noire.

Les Luther Le film a finalement été confirmé en septembre et le créateur de la série, Neil Cross, a écrit le scénario du long métrage, Jamie Payne devant s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur. Bien que le film n’ait pas encore de date de sortie, avec le tournage en cours, le public peut probablement s’attendre à ce qu’il arrive sur Netflix dans le courant de 2022. Cela nous vient du compte Twitter officiel d’Idris Elba.

