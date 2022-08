Idris Elba espère que Beast aidera à faire revivre le cinéma

Il fut un temps où l’avenir des salles de cinéma était en question, grâce à la pandémie de COVID-19. Cependant, avec le succès que le cinéma a connu en 2022, en grande partie grâce aux blockbusters de l’été comme Top Gun : Maverickles choses pourraient enfin revenir à la normale pour l’industrie cinématographique.

Dominion du monde jurassique, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Minions : L’Ascension de Gru, Le Batmanet Thor : Amour et tonnerre ne sont que quelques films sortis cette année, chacun rapportant au nord de 700 millions de dollars. À présent, Idris Elbe veut la même chose pour son dernier film, La bête. Le film devrait sortir en salles demain, le 18 août, et les premières critiques commencent à affluer. Dans une interview avec ComicBook.com, l’acteur partage ses espoirs pour La bête et l’avenir de l’industrie cinématographique.

« Mec, c’est génial, je me sens bien. Je veux dire, j’ai juste l’impression que nous avons vu ce que le public avait envie d’aller regarder [Top Gun] Maverick, tu vois ce que je veux dire ? Et j’ai l’impression, vous savez, de ne pas comparer, mais nous voulons aussi emmener le public là-bas. Maverick l’a fait, et Beast va certainement le faire et je pense que c’est bien, nous voulons continuer la tendance du cinéma, vous voyez ce que je veux dire ? Comme si c’était un environnement spécial pour voir des films, non ? »

Elba était une star dans plusieurs films à l’époque de la pandémie, notamment La brigade suicide, Cow-boy en bétonet Plus ils tombent. Bien qu’il ait aimé travailler sur des films quel que soit le public, l’acteur accueillera sans aucun doute les fans dans leurs sièges au théâtre.

Elba dit qu’ils voulaient rendre une histoire fantastique réaliste dans La bête

Non, les lions ne font généralement pas tout leur possible pour chasser agressivement les humains dans la nature. Cependant, cela ne signifie pas qu’un film centré sur cette prémisse exacte ne peut pas être divertissant. Elba dit à ComicBook.com qu’il voulait faire un film qui « a simplement arraché le public où qu’il soit assis et l’a jeté dans la situation difficile de cette famille juste là ». Et l’acteur a l’impression d’avoir fait exactement cela avec La bête.

« Je veux dire, évidemment pas de lions là-dedans, mais c’était définitivement, nous devions vraiment faire attention. C’est une histoire fantastique, les lions n’attaquent pas les êtres humains de cette façon, mais nous voulions la rendre réaliste. J’étais vraiment envie de faire un film qui vient d’arracher le public où qu’il soit assis et de le plonger dans la situation difficile de cette famille juste là. C’était donc intéressant, c’était aussi un travail très dur.

Vous pouvez vous rendre dans votre théâtre local ce week-end pour soutenir la dernière sortie d’Elbe en La bête et l’expérience cinématographique globale. Au fur et à mesure que le public retournera dans les salles, nous verrons probablement moins de dépendance à l’égard de la diffusion directe des films et une dépendance supplémentaire à l’égard des salles de cinéma.