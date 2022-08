Idris Elba dit que Bloodsport doit retourner au DCEU pour une confrontation avec un héros en particulier

Alors que de nombreux projets DCEU regardent par-dessus leurs épaules en ce moment, les retombées potentielles de James Gunn La brigade suicide envisagent des rendements futurs. Avec Gunn travaillant déjà sur une autre saison de Pacificateur et taquinant un autre projet non annoncé, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que pourrait être sa prochaine série dans la franchise. Près du haut de la liste pour un retour se trouve Bloodsport d’Idris Elba, qui a été l’un des premiers favoris pour obtenir son propre spin-off depuis La brigade suicide est sorti en 2021. Cependant, si le personnage revient, Elba veut qu’il s’agisse d’un héros populaire de DC.

Idris Elba a déjà discuté de son désir de revenir en tant que Bloodsport et a également noté contre qui il voudrait que son anti-héros se heurte si cela se produisait. Maintenant dans une nouvelle interview avec Variété, Elba a réitéré exactement qui il veut combattre s’il obtient sa propre série spin = off. Il a dit:

« J’aimerais vraiment raconter l’histoire de Superman. Il n’y a aucun doute. Bloodsport contre Superman. Cela doit arriver. »

De nombreux fans ont voulu voir une telle claque depuis que le personnage d’Elbe a été révélé dans La brigade suicide qu’il a été envoyé à Belle Reve pour avoir tiré sur l’Homme d’Acier avec une balle de Kryptonite. Comme il y a clairement beaucoup de boeuf entre les deux, comme Elba l’a déjà suggéré, il semble que l’histoire attende d’être racontée. La vraie question est, est-ce que ce serait aussi un retour potentiel pour Henry Cavill, ou quelqu’un d’autre entrerait-il dans les collants du célèbre héros?





Idris Elba veut explorer le passé de Bloodsport, pas l’avenir

Ce n’est pas la première fois qu’Idris Elba évoque le futur retour potentiel de Bloodsport ; cependant, ce n’est pas l’avenir qui l’intéresse vraiment. Comme sa récente interview, l’acteur a déjà précisé que même s’il aimerait revenir en tant que personnage, il ne voudrait pas que ce soit un suivi. à La Brigade Suicide. Il a dit précédemment :

« Ce ne serait pas le suivant, ce serait ce qui a précédé. Je serais vraiment intéressé de savoir pourquoi il est allé en prison, pourquoi a-t-il tiré sur Superman. J’aimerais voir ce récit prendre vie. »

Plus tôt cette semaine, le journaliste Erik Davis a révélé qu’en parlant à Elba de son nouveau film, La bête, l’acteur lui a dit qu’il avait « quelque chose de gros qui mijote pour DC » en ce moment. Ajoutant cela aux récents commentaires de James Gunn selon lesquels il a un deuxième projet DC en cours ainsi que Pacificateur saison 2 et de nombreuses rumeurs selon lesquelles Henry Cavill serait recherché pour revenir au DCEU en tant que Superman, tout semble indiquer le retour de Bloodsport et cela pourrait signifier que nous verrons cette confrontation longtemps taquinée entre les deux personnages.





En attendant, Idris Elba peut être vu au cinéma dans le thriller de survie La bête le 19 août 2022.