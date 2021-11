Idris Elba confirme le début de la production du film « Luther »

Les fans d’Idris Elba et de son célèbre drame policier « Luther » attendaient avec impatience de nouveaux détails sur son adaptation cinématographique très attendue, qui, selon l’acteur, a déjà commencé à tourner.

Elba a indiqué via son profil Twitter que les enregistrements de ce nouvel opus du détective talentueux et obsessionnel de l’unité des crimes graves, présentant à ses abonnés une photographie du clap de tournage, en plus d’une photographie dans laquelle il porte son trench-coat emblématique .

« Luther » a été l’une des séries policières les plus acclamées sur la BBC ces dernières années, avec un total de cinq saisons diffusées entre 2010 et 2015, donc ce film sera le grand retour du personnage après une demi-décennie d’absence.

Il a été confirmé que le film a un scénario écrit par Neil Cross, le créateur de la série, avec Jamie Payne comme réalisateur. Il était en charge de la réalisation des épisodes de la dernière saison de la production. La BBC s’est associée à Netflix pour distribuer le film, avec des performances supplémentaires d’Andy Serkis et de Cynthia Erivo.

Selon The Hollywood Reporter, Erivo et Serkis seront les nouveaux antagonistes de l’histoire. Erivo incarnera un détective qui sera présenté comme l’ennemi juré de Luther, tandis que Serkis sera le principal criminel à être arrêté dans cette nouvelle affaire.

La bande a été confirmée au milieu de l’année dernière. Elba a souligné que, en termes de portée narrative, « le ciel est la limite ». Depuis sa conception, l’acteur a été l’un des principaux promoteurs du projet, exprimant son enthousiasme à chaque nouvelle occasion de jouer à nouveau ce personnage. Le film n’a pas encore de date de sortie estimée.