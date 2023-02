Idris Elba a exprimé sa frustration sur l’environnement de travail au Royaume-Uni

Idris Elba détaille l’énorme différence entre l’environnement de travail aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Nominé cinq fois aux Emmy Awards Idris Elbe a exprimé sa frustration de travailler en Angleterre. L’acteur a détaillé l’énorme différence entre les environnements de travail américains et britanniques. L’acteur pense que percer sur la scène du divertissement à Hollywood est libérateur.





Malgré le racisme massif auquel l’acteur a été confronté au pays de l’Oncle Sam, Luther: Le Soleil Déchu L’acteur est reconnaissant de l’amélioration de sa carrière après avoir travaillé en Amérique. L’acteur a déclaré à IndieWire : « L’Amérique m’a donné une compréhension technique de mon métier. C’était une amélioration. J’ai beaucoup appris. Les acteurs américains ont toujours été formidables. Les œuvres de Shakespeare vivent dans un monde d’émerveillement, de poésie, de conte de fées, de langage de beauté et d’éloquence. L’interprète utilise un ensemble de compétences qui amplifie cela. »

Il a poursuivi: « Il y a un air et une grâce qu’un bon acteur anglais doit comprendre. En Amérique, dans une pièce d’Arthur Miller, vous pourriez avoir un gars qui n’est qu’un gars: un gars de Pennsylvanie, un gars de New York – juste un gars, un humain. Les acteurs américains avaient ce lien avec la vraie vie. L’accent et la cadence des mots en Amérique permettent un flux de pensées vraiment intéressant.





Idris Elba pense que travailler au Royaume-Uni limite son potentiel en tant qu’acteur

Bbc Un

Outre les avantages artistiques qu’il a gagnés en travaillant aux États-Unis, l’acteur aime que l’Amérique reconnaisse les talents dans tous les genres de l’industrie. Idris Elba a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir gagner de récompenses dans son pays d’origine simplement parce qu’il ne jouait pas sérieusement. Il pense que l’industrie du divertissement au Royaume-Uni a un environnement très limité.

Le commentaire de l’acteur concernait le fait que les acteurs shakespeariens étaient très appréciés dans les médias grand public en Angleterre. Il a dit: «En Angleterre, j’ai fait un truc télévisé pour les enfants, puis un feuilleton. Mais à moins que je ne fasse Shakespeare, ou l’une de ces choses intellectuelles qui sont en dehors de ma culture actuelle, je n’allais pas m’élever dans ce pays en tant qu’acteur. En Amérique, c’était comme si le ciel était la limite. Vous n’aviez pas besoin de faire Shakespeare pour être un bon acteur. J’ai trouvé ça vraiment libérateur.

L’acteur a probablement apprécié cela encore plus après avoir joué dans le court métrage d’animation nominé aux Oscars intitulé Le garçon, la taupe, le renard et le cheval. L’acteur a joué The Fox dans le court métrage sorti sur AppleTV + un jour avant Noël l’année dernière.