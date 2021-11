Idris Elba a commencé le tournage du film Luther

Elba Pochette perforée A4 - PVC 8/100e - transparente - paquet 100 unités

Gardez vos documents bien rangés et protégés avec ces pochettes perforées PVC Elba.Ces pochettes perforées cristal d'Elba protègent vos documents A4. Les pochettes sont fabriquées en film PVC, ce qui les rend résistantes au déchirement et durables. Elles sont perforées de 9 trous pour vous permettre de les ranger et de les organiser facilement dans tous types de classeurs. Ces pochettes perforées sont ouvertes en haut pour pouvoir ajouter et retirer facilement des feuilles de papier.Pochettes perforées pour une utilisation quotidienneBords et perforation renforcésOuverture par le hautFormat pris en charge : A4 Perforations renforcées : 9 trousConviennent pour les classeurs à anneaux et dossiersMatériau : Film PVC cristal souple 8/100eCouleur : transparent.