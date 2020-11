« Idol School » Eliminated Contestants – Où sont-ils maintenant?

École d’idole était une émission diffusée en 2017, rassemblant un petit groupe de belles filles pour finalement faire leurs débuts avec une sélection des quelques personnes les plus votées. Bien que l’émission se soit révélée avoir également été manipulée, elle a engendré fromis_9les débuts de y compris les membres Jang Gyuri, Noh Jisun, Song Hayoung, Lee Saerom, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung, Parc Jiwon, Lee Seoyeon, et Baek Jiheon.

Quelles sont les autres filles éliminées jusqu’à aujourd’hui? Découvrons-le!

1. Jo Serim

Jo Serim est maintenant membre du groupe de filles EVERGLOW. Son nom de scène est Onda. Elle a été précédemment éliminée de École d’idole au rang 40.

2. Jessica

Jessica Lee Iseul est maintenant active en tant que YouTuber, Jessica Dew! Elle publie principalement du contenu reliant la Corée du Sud et les Philippines, où elle était étudiante. Regardez l’une de ses vidéos exposant École d’idole au dessous de.

3. Seo Herin

Herin, qui était célèbre stagiaire à divertissement SM, vit maintenant sa meilleure vie en tant qu’étudiante ordinaire. Elle s’est récemment inscrite dans une école à Londres et jongle maintenant avec YouTube et les universitaires.

4. Park Sun

Park Sun était l’un des plus jeunes candidats de l’émission. Elle est maintenant stagiaire à Divertissement de vaisseau spatial. Selon les rumeurs, elle pourrait faire ses débuts dans leur nouveau groupe de filles avec IZ * ONEde Ahn Yujin et Jang Wonyoung. Elle est apparue dans YDPPla vidéo musicale de aussi.

5. Kim Myungji

Myungji est devenu une actrice plutôt qu’une idole! Jusqu’à présent, elle est apparue dans divers drames Web ainsi que dans le OCN drame, Classe de mensonges.

6. Jo Yuri

Yuri est ensuite apparu dans Produce 48 et a finalement remporté une place dans la première formation. Elle a fait ses débuts avec IZ * ONE peu de temps après.