Idle Champions ajoute un nouveau champion utilisant le fauteuil roulant de combat Donjons et Dragons

Dans sa longue histoire, Donjons et Dragons a souvent été accusé – à juste titre – de ne pas avoir présenté la représentation appropriée à laquelle on pourrait s’attendre. Cela est vrai pour les sexes, les races et bien d’autres.

L’un des nombreux problèmes de représentation concerne la manière dont les personnes handicapées sont présentées. Beaucoup pensaient qu’il y avait peu ou pas de représentation pour quiconque était handicapé ou handicapé différemment, à la fois dans les histoires canoniques et dans les objets et équipements disponibles dans le jeu.

Il n’y a pas si longtemps, Sara Thompson a conçu et annoncé le fauteuil roulant de combat, qui est un concept assez explicite. Cet équipement a été conçu pour aider à augmenter la représentation des personnes handicapées, et bien qu’il ait rencontré des réactions négatives de la part de capacitistes qui estimaient qu’il n’était pas approprié, il a été largement adopté par une grande partie de la communauté.

Aujourd’hui, le fauteuil roulant de combat est entré dans l’histoire en étant implémenté dans Champions oisifs des royaumes oubliés, un licencié Donjons et Dragons jeu, ce qui en fait la première de ces créations à apparaître dans une telle chose.

Mieux encore, le fauteuil roulant de combat n’a pas été seulement ajouté en tant qu’équipement facultatif et facilement ignoré. Au lieu de cela, il a été introduit avec le Talin Uran nouvellement annoncé, un voleur Tiefling fringant qui utilise l’invention.

«Comme beaucoup de membres de la communauté D&D, nous avons été inspirés lorsque Sara Thompson nous a présenté le fauteuil roulant de combat l’été dernier», écrit Codename Entertainment dans son annonce. «Représenter des personnages handicapés est quelque chose que nous prenons très au sérieux… nous sommes fiers d’être en mesure de présenter un champion utilisant le fauteuil roulant de combat ce milieu de l’hiver.»

Talin Uran est un voyou Chaotic Good dans le rôle de Support. Mirt the Moneylender et Strahd von Zarovich sont des mécènes éligibles pour utiliser Talin, ainsi que ses six cartes d’équipement légendaires.

Talin fait tout ce que les joueurs attendent d’un escroc. Son attaque de base, Quiet Ambush, l’amène à se déplacer dans l’ombre pour poignarder ses adversaires dans le dos avec sa rapière avant de revenir en formation.

En formation, Talin a trois capacités: la faiblesse de la détection, les points de dispersion et l’antagoniste. Il a également trois spécialisations, Path Finder, Additional Scatter Tacks et Reversal of Fortunes.

Enfin, sa capacité ultime est Razor Edged Chakram, dans lequel il détache une lame en forme de cerceau de la roue de son fauteuil roulant de combat et la jette sur l’adversaire le plus éloigné. Le chakram revient à travers les ennemis et à Talin, endommageant tous les adversaires de la rangée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Talin Uran, Codename Entertainment a un long article sur l’inspiration derrière le personnage et les choix de conception effectués. Ce ne sera pas long avant Donjons et Les dragons a son premier personnage de Combat Wheelchair canonique, alors allez-y et commencez à planifier votre équipe maintenant!