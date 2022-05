Idina Menzel et Kristen Chenoweth sont prêtes à apparaître dans l’adaptation cinématographique de Wicked

Idina Menzel a peut-être commencé sa carrière théâtrale dans une autre comédie musicale de Broadway, Locationmais l’actrice primée aux Tony et Grammy est également connue pour ses travaux dans Glacé, Enchantéet Cendrillon. Elle est également connue comme l’un des membres originaux de la distribution de Méchantmettant en vedette Elphaba la méchante sorcière de l’Ouest de 2003 à 2005. Mettant en vedette à ses côtés le rôle de Glinda la bonne sorcière, il y avait une autre lauréate des Tony et Grammy Awards, Kristen Chenoweth.

La nouvelle est tombée récemment que l’adaptation cinématographique de Méchant sera divisé en deux avec Cynthia Erivo comme Elphaba et Ariana Grande comme Glinda. Encore plus récemment, Menzel a partagé avec Personnes qu’elle est prête à apparaître dans la prochaine adaptation cinématographique qui sera réalisée par Jon M. Chu.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il y a de la place pour tout le monde dans Wicked





WikiMedia Commons

Dans son entretien avec Personnes concernant faire une apparition dans MéchantMenzel a plaisanté:

« S’ils me demandaient de le faire à l’âge de 51 ans, je dirais, bien sûr – mettez juste un peu de vaseline sur l’objectif, jetez-moi du maquillage vert, utilisez un peu de CGI, et je serai magnifique. Mais non, tout va bien. Ce navire a navigué.

Le navire a peut-être navigué dans le rôle de Menzel alors qu’Elphaba est repris par Erivo, mais les possibilités sur la façon dont elle peut prendre en compte le film sont loin d’être terminées. En fait, Chu lui-même a expliqué à quel point les camées de Menzel et Chenoweth étaient une possibilité. Le film en est à ses premiers stades de développement et les détails sont rares, mais les chances que les stars originales de la pièce fassent une apparition dans le film semblent pleines d’espoir.

Depuis l’annonce d’une représentation cinématographique de Méchant, Kristin Chenoweth a proposé ses propres idées. Une suggestion est d’avoir la caméra panoramique par elle et Menzel en arrière-plan à un moment donné. Alors que la caméra les frappe, on peut la voir chuchoter quelque chose à l’oreille de Menzel, une sorte de cri au tableau d’affiches emblématique de la comédie musicale de Glinda et Elphaba. Des fans comme Jimmy Fallon espèrent une apparence plus substantielle plutôt qu’une approche d’oeuf de Pâques.

Une autre suggestion, du moins pour Chenoweth, est de lui faire jouer le rôle sinistre de la cohorte de sorciers Madame Morrible, la directrice de Crage Hall à l’Université de Shiz. Chenoweth avait dit dans le passé qu’elle serait prête à jouer le rôle. Cela lui donnerait en effet plus de temps à l’écran et mettrait en valeur sa voix. Seul le temps nous dira si les fans pourront revoir les deux dans ce conte classique.





Les images du film Spirit Halloween révèlent un premier regard sur Christopher Lloyd et Rachel Leigh Cook

Lire la suite