in







« Elle avait 26 ans et j’aurais probablement dû être sa sœur aînée »

Idina Menzel a parlé de jouer la mère de Lea Michele sur Joie et dit qu’elle souhaite qu’elle ait joué sa sœur.

Les Gleeks se souviendront qu’Idina Menzel avait un rôle emblématique dans Joie. L’actrice bien-aimée est apparue pour la première fois dans Joie saison 1. Elle a joué le rôle de Shelby Corcoran, l’entraîneur de la chorale rivale de New Direction, Vocal Adrenaline. Cependant, il a été révélé plus tard que Shelby était également la mère biologique de Rachel (Lea Michele). Idina a joué dans 12 épisodes de la série.

Les fans considèrent Idina comme l’une des meilleures stars invitées de la série, mais maintenant, Idina a révélé qu’elle avait des problèmes avec le rôle.

LIRE LA SUITE: Carla Gugino de Spy Kid dit qu’elle était « 10 ans trop jeune » pour jouer la maman

Quel âge avait Idina Menzel dans Glee ?

Idina Menzel dit qu’elle était trop jeune pour jouer la mère de Lea Michele dans Glee. Photo : Featureflash Archive / Alamy Banque D’Images, Photo Stock: Everett Collection Inc / Alamy Banque D’Images

Discutant de son travail sur Glee avec InStyle, Idina a expliqué: « La scène la plus mémorable était probablement de chanter ‘I Dreamed A Dream’ avec Lea Michele. » Elle a ensuite ajouté: « Elle avait 26 ans et j’aurais probablement dû être sa sœur aînée, mais je n’ai pas de puce sur mon épaule à ce sujet. » Idina avait 40 ans au moment où elle tournait la saison 1 avec Léa.

Idina a ensuite expliqué: « Le concert est arrivé trois mois après que j’ai sorti un bébé, donc je me sentais grosse comme l’enfer, et j’étais la mère de Lea Michele – comme, pourrais-je juste être sa sœur aînée? Elle n’était pas aussi jeune qu’elle était jouer alors c’était comme si, vraiment, j’étais sa mère ? » Idina a poursuivi: « Donc, ce n’était pas bon pour mon ego, je vais être tout à fait honnête. J’ai dû me remettre un peu. «

via GIPHY



Malgré leur différence d’âge réelle, Léa jouait une adolescente de 16 ans dans Joie à l’époque et Idina jouait son âge. En d’autres termes, même si Idina aurait été trop jeune pour être la mère de Lea, elle n’était pas trop jeune pour jouer la mère de Rachel.

Qu’est-ce que tu penses? Idina et Rachel auraient-elles dû jouer les sœurs ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂