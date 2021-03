Identité de mystérieux «  Hobbits  » éventuellement retrouvée

La lignée humaine éteinte surnommée « le hobbit » n’est peut-être pas un parent éloigné des humains modernes comme on le pensait auparavant. Au lieu de cela, les hobbits peuvent être membres des mystérieux parents proches des humains modernes connus sous le nom de Denisovans, et peuvent s’être croisés avec les ancêtres des humains modernes sur les îles d’Asie du Sud-Est, selon les chercheurs.

Bien que les humains modernes, Homo sapiens, sont maintenant la seule lignée humaine survivante, d’autres espèces humaines parcouraient autrefois la Terre. Par exemple, des recherches antérieures suggéraient l’homo erectus , l’ancêtre le plus probable des humains modernes, a quitté l’Afrique il y a au moins 1,8 million d’années. En revanche, les humains modernes ont peut-être commencé à migrer hors d’Afrique il y a environ 200 000 ans.

Au cours des 20 dernières années, les chercheurs ont découvert de nombreuses nouvelles branches de l’arbre généalogique humain sur les îles de l’Asie du Sud-Est maritime, qui comprend le Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et le Timor oriental. Ces ancêtres humains comprennent les espèces éteintes Homo floresiensis , souvent appelé « le hobbit » pour son corps miniature, ainsi que le plus petit Homo luzonensis . Les deux espèces ont survécu jusqu’à il y a environ 50 000 à 60 000 ans, ce qui signifie qu’elles ont peut-être vécu dans la région en même temps que les humains modernes.

Récemment, des scientifiques ont détecté des signes indiquant que des groupes d’humains disparus se chevauchaient non seulement dans le temps, mais avaient également eu des relations sexuelles avec les humains modernes de l’Asie du Sud-Est maritime. Par exemple, l’ADN fossile suggère que les ancêtres des Papous modernes et des Asiatiques du Sud se sont croisés avec une branche sud du mystérieux Denisovans , qui étaient des parents proches de Néandertaliens .

Mais même si les gens modernes dans ces régions ont des niveaux relativement élevés d’ADN de Denisovan, suggérant un métissage significatif, aucun fossile de Denisovan n’a été trouvé dans la région – les seules traces de ce groupe énigmatique trouvées jusqu’à présent étaient un os de doigt et une mâchoire déterrés en Sibérie et Tibet.

Maintenant, les chercheurs suggèrent que soit le hobbit H. floresiensis ou son petit cousin H. luzonensis ou les deux peuvent en fait être des Denisoviens du Sud. Ils ont détaillé leurs conclusions en ligne le 22 mars dans le journal Écologie de la nature et évolution .

Pour faire la lumière sur la préhistoire de l’Asie du Sud-Est maritime, les chercheurs de l’étude ont analysé plus de 400 génomes humains modernes du monde entier, dont plus de 200 des îles d’Asie du Sud-Est et de Nouvelle-Guinée. Les scientifiques ont recherché spécifiquement des séquences génétiques qui étaient significativement différentes de celles habituellement détectées chez les humains modernes, car cet ADN peut provenir de lignées humaines éteintes telles que H. floresiensis ou H. luzonensis.

La nouvelle étude a confirmé des travaux antérieurs qui ont révélé des niveaux relativement élevés d’ascendance dénisovienne chez les personnes de l’Asie du Sud-Est maritime, de la Nouvelle-Guinée et de l’Australie – jusqu’à 3% à 6% de leur ADN provient de Denisovans . Il n’a pas montré de preuve de métissage entre les humains modernes et les lignées plus anciennes, telles que l’homo erectus.

Les chercheurs ont également trouvé des traces de séquences génétiques très divergentes dans l’ADN de Denisovan – extraites de spécimens trouvés en Sibérie – qui pourraient provenir de relations très éloignées d’humains modernes, ce qui pourrait suggérer que les Denisoviens pourraient s’être croisés avec une lignée humaine archaïque telle que H. erectus il y a environ 1 million d’années , avant que les Denisovans ne se séparent en branches sud et est-asiatiques.

Alors, que pourraient suggérer ces nouvelles découvertes? Une possibilité est que H. floresiensis et H. luzonensis sont des parents très éloignés des humains modernes, comme on le pense actuellement, H. erectus ou une lignée tout aussi ancienne, et que les Denisoviens sont une lignée complètement distincte. Dans ce scénario, aucune de ces plus petites Homo les espèces se seraient croisées avec les Denisoviens ou les humains modernes.

Une autre possibilité plus extraordinaire est que H. floresiensis et H. luzonensis peuvent différer considérablement des humains modernes en termes d’anatomie, mais l’un ou l’autre ou les deux pourraient être plus proches des humains modernes que ce qui est souvent suggéré. Dans ce scénario, ces espèces humaines pourraient ne pas avoir différé des humains modernes autant génétiquement qu’on le pensait auparavant, a expliqué l’auteur de l’étude João Teixeira, un généticien des populations à l’Université d’Adélaïde en Australie. Si tel est le cas, l’une ou l’autre de ces lignées ou les deux pourraient être des exemples de Denisoviens du Sud, auquel cas, ils se seraient croisés avec les ancêtres des humains modernes de l’Asie du Sud-Est maritime, expliquant potentiellement les niveaux élevés d’ascendance Denisovan trouvés chez les gens modernes là-bas, il a noté.

« Peut-être H. floresiensis et H. luzonensis ne sont pas des groupes super-archaïques très divergents comme nous le supposons actuellement », a déclaré Teixeira à 45Secondes.fr.

Cependant, tous les participants à l’étude n’ont pas été d’accord avec cette conclusion. Le co-auteur de l’étude, Chris Stringer, paléoanthropologue au Natural History Museum de Londres, a noté des preuves archéologiques suggérées H. floresiensis et H. luzonensis vivaient en Asie du Sud-Est maritime depuis au moins 700 000 à 1 million d’années, bien avant que la lignée Denisovan n’évolue pour la première fois. Compte tenu de cela, il a fait valoir que le hobbit et son cousin étaient peut-être trop anciens pour être les Denisoviens du sud.

Cependant, les plus anciens fossiles supposés associés à H. floresiensis et H. luzonensis dans la région peut ne pas avoir appartenu à ces espèces, a noté Texeira.

Au lieu de cela, ces fossiles peuvent être des traces d’un groupe antérieur. Il est donc possible que soit H. floresiensis ou H. luzonensis – ou les deux – sont arrivés plus tard dans leurs îles respectives et pourraient encore être des Denisoviens.

Cette connexion suggérée entre les Hobbits et les Denisoviens reste incertaine car les scientifiques n’ont pas encore réussi à analyser l’ADN de fossiles de H. floresiensis ou H. luzonensis, Prévint Teixeira.

«Il est difficile pour l’ADN de préserver sous les tropiques», a-t-il déclaré. « Pour le moment, cette idée n’est que spéculation. Mais H. floresiensis et H. luzonensis sont définitivement au bon endroit au bon moment pour être des Denisoviens du Sud. «

Pour aider à combler les branches manquantes de l’arbre généalogique humain dans les îles d’Asie du Sud-Est, les chercheurs devraient non seulement continuer à rechercher de l’ADN dans les fossiles humains de cette région, mais également rechercher des fossiles dans d’autres régions comme l’Australie, a déclaré Teixeira.

Dans l’ensemble, Teixeira a prédit, « la prochaine grande découverte dans l’évolution humaine devrait avoir lieu dans l’île d’Asie du Sud-Est. »

