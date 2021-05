Idées de maison intelligente: 7 inspirations pour votre maison intelligente

Vivez plus confortablement, sentez-vous plus en sécurité et économisez de l’argent: vous pouvez facilement rendre votre maison plus confortable. Pour la plupart de nos idées de maison intelligente, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’équipement.

De Claudia Frickel

Idée de maison intelligente 1: trouvez votre chemin vers la salle de bain la nuit





Bandes lumineuses LED Philips Hue



Image: © Philips 2017



Il faut aller aux toilettes de temps en temps la nuit. Vous ne voulez pas vous cogner les orteils dans le noir ou courir dans le placard. Cependant, lorsque vous allumez les lumières, vos colocataires se réveillent et se plaignent. Vous pouvez résoudre le problème très facilement – avec une bande lumineuse à LED. Vous le mettez en réseau avec un détecteur de mouvement situé sur le lit. La bande descend le long du mur de la table de chevet à la porte de la salle de bain. Dès que le détecteur de mouvement enregistre que vous vous levez, il allume la lumière LED douce. Il brûle pendant un moment, puis s’éteint à nouveau.

Ce dont vous avez besoin pour cela: une bande LED et un détecteur de mouvement avec connexion WiFi. Les deux sont par exemple disponibles auprès de Philips Hue. Vous pouvez ensuite allumer la bande dans une lumière chaude lorsqu’elle est déplacée et s’éteindre à nouveau après 20 secondes. Avec de nombreux modèles, vous pouvez également contrôler cela via Alexa.

Idée de maison intelligente 2: la bonne température lorsque vous rentrez chez vous





thermostat intelligent tado



Image: © Tado 2018



Il fait froid dehors et vous avez hâte de passer une agréable soirée à la maison. Heureusement, il fait déjà agréablement chaud dans l’appartement lorsque vous rentrez chez vous. Le chauffage n’était pas allumé toute la journée – il s’est allumé lorsque vous vous êtes approché de la maison. Lorsque personne n’est à la maison, les radiateurs s’éteignent automatiquement.

Ce dont vous avez besoin pour cela: un thermostat intelligent avec géorepérage, par exemple tado Smart Thermostat – Starter Kit V3 +. L’application correspondante sur le smartphone reconnaît où vous vous trouvez et vous rappelle d’allumer le chauffage. Si vous le souhaitez, elle peut également s’y attaquer vous-même lorsque vous vous rapprochez. Vous pouvez connecter plusieurs de ces thermostats à Alexa, Apple HomeKit ou Google Assistant.

Idée maison intelligente 3: chauffer lorsque la fenêtre est ouverte





Le thermostat de radiateur Netatmo détecte les fenêtres ouvertes



Image: © Netatmo 2020



Lors de la ventilation, vous ne voulez pas toujours avoir à vous rappeler que vous éteignez le chauffage. Mais si vous oubliez cela, vous gaspillez de l’énergie. Vous pouvez éviter cela avec une commande de chauffage intelligente et des contacts de fenêtre. Vous attachez ce dernier directement au cadre. Vous pouvez dire si la fenêtre est fermée ou ouverte. En même temps, ils peuvent communiquer avec le système de chauffage. Enregistrez une fenêtre ouverte, baissez le chauffage – et vice versa.

Ce dont vous avez besoin pour cela: Thermostats de radiateur intelligents de tado, Bosch ou Magenta SmartHome, par exemple. Il existe également des contacts de fenêtre et de porte pour chaque fenêtre que vous souhaitez mettre en réseau. Ils sont disponibles chez Bosch, Eve ou Magenta SmartHome, entre autres. Assurez-vous que les appareils sont compatibles entre eux.

Idée maison intelligente 4: surveiller l’armoire à chocolat ou la boîte aux lettres





Amazon Echo Show 8



Image: © Amazon 2019



Le message vous parvient à des heures irrégulières. Vous ne voulez pas partir en vain si le facteur n’est même pas arrivé. Cela ne peut pas vous arriver avec un contact de fenêtre: vous le montez sur la boîte aux lettres et il surveille si le volet a été ouvert. Si vous mettez en réseau le contact avec Alexa ou une autre commande vocale, vous recevrez un message dans ce cas. Vous pouvez également sécuriser l’armoire à chocolat si vous ne voulez pas que votre enfant grignote trop: le capteur détecte l’ouverture de la porte.

Ce dont vous avez besoin: un contact de fenêtre et de porte comme dans l’idée de maison intelligente 3. De plus, il existe soit un système tel qu’Amazon Echo avec Alexa, soit un centre de maison intelligente compatible avec le contact.

Idée maison intelligente 5: Jardiner sans effort à distance





Tondeuse robot GARDENA SILENO Minimo



Image: © Gardena 2020



Il fait assez chaud aujourd’hui et les fleurs du jardin ont désespérément besoin d’être arrosées. De plus, la pelouse est assez longue. Mais vous êtes actuellement assis au bord du lac et n’avez pas envie de vous occuper de la corvée. La solution: le jardinage intelligent. Un robot de tonte se déplace ensuite sur la prairie par lui-même à l’heure prédéterminée.

Vous pouvez également le démarrer via une application. Quand c’est fait, il retourne à sa station de charge. Vous pouvez également contrôler des systèmes d’irrigation intelligents à l’aide de votre smartphone ou de commandes vocales. Vous décidez ensuite également de la durée de leur travail. Certaines variantes peuvent utiliser des capteurs pour détecter s’il fait actuellement chaud ou s’il pleut, et ils s’activent ou se désactivent selon les besoins.

Ce dont vous avez besoin pour cela: une tondeuse robot intelligente, par exemple la Gardena smart SILENO city 250 m², ainsi qu’un système d’irrigation comme Elgato Eve Aqua ou Gardena smart Water Control. Si les appareils proviennent du même fabricant, vous pouvez les coordonner encore mieux.

Idée de maison intelligente 6: Parlez aux visiteurs à distance





Ring Video Doorbell Pro 2



Image: © YouTube / Ring 2021



Pendant que vous êtes au bureau, la sonnette retentit chez vous. Vous pouvez voir qui est le visiteur sur l’écran de votre smartphone et lui parler. De cette façon, vous pouvez dire au voisin qui est sur le point d’emprunter quelque chose que vous reviendrez plus tard. Le passant douteux, qui voudrait peut-être simplement vérifier si quelqu’un est à la maison, passe rapidement à autre chose lorsque vous lui parlez – il pense que vous êtes à la maison.

Ce dont vous avez besoin pour cela: une sonnette vidéo intelligente, telle que la Ring Video Doorbell d’Amazon ou la sonnette vidéo avec caméra de Ctronics. Ces appareils sont équipés d’un haut-parleur et d’un microphone. Vous le connectez au WiFi puis communiquez avec les visiteurs via l’application smartphone.

Idée de maison intelligente 7: allumez les lumières et autres appareils électriques via l’application





Prise intelligente de Devolo



Image: © Devolo 2018



Vous partez pour le week-end. Mais on devrait toujours avoir l’impression que quelqu’un est à la maison. Dans le passé, vous programmiez laborieusement une minuterie dans un tel cas, puis vous branchez le lampadaire. Aujourd’hui, c’est plus simple: avec une prise WLAN intelligente. Vous pouvez non seulement les allumer et les éteindre via l’application – et donc l’appareil connecté, comme une lampe. De nombreux modèles sont faciles à programmer pour fonctionner automatiquement. Vous pouvez également connecter d’autres appareils tels que des radios ou des bouilloires aux prises intelligentes.

Ce dont vous avez besoin pour cela: une prise intelligente de TP Link ou Teckin, par exemple, qui se connecte au WLAN. Vous pouvez connecter plusieurs de ces modèles à Alexa et les contrôler vocalement.