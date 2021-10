Idéal pour The Crown : Preuve que le prince Harry est le plus grand de la royauté

NSNovelties Kit Plugs Anal Phosphorescents Firefly Prince Ferme - Couleur : Rose

Découvrez le Kit Plugs Anal Phosphorescents Firefly Prince Ferme de NSNovelties, idéal pour tous ceux ou toutes celles qui recherchent de nouvelles sensations ou à s'initier progressivement au plaisir anal. Commencez par le plug S, puis une fois familiarisé avec les sensations passer au plug M légèrement plus grand et lorsque vous êtes prêt à vivre des sensations plus fortes passer au plug de taille L. Grâce à ce Kit perfectionnez-vous au plaisir anal en dépassant progressivement et en douceur vos limites ! Avec ces plugs faites varier les envies et fixez les règles en choisissant la taille qui vous convient le plus. La forme en pointe arrondie et la texture ferme et flexible vous offrent une pénétration plus facile et agréable. Il est dotés d'une base ergonomique avec un anneau de maintien vous offrant une manœuvrabilité qui vous séduira et évitera à votre plug d'aller plus loin que nécessaire. Enfin la base en forme de "T" permettra au plug de bien s'installer et il suivra les courbes de votre corps ajoutant une stimulation supplémentaire exquise à chaque mouvement. Enfin, les 3 plugs sont phosphorescents pour pouvoir les utiliser de nuit comme de jour et illuminer vos soirées coquines. Dimensions des Plugs Phosphorescents : Plug taille S : Longueur insérable : 7,5 cm Longueur totale : 10,5 cm Diamètre insérale : 2,2 cm Diamètre : 5 cm Plug taille M : Longueur insérable : 9 cm Longueur totale : 13 cm Diamètre insérale : 2,7 cm Diamètre : 6,5 cm Plug taille L : Longueur insérable : 11 cm Longueur totale : 16 cm Diamètre insérale : 3,5 cm Diamètre : 7,5 cm Existe en Rose et Bleu. Vos Plugs Anal sont fabriqués en TPE 100% hypoallergénique, sans odeur, sans phtalates. 100% Waterproof. Pour une utilisation optimale de votre sextoy, espaceplaisir vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.