Idéal pour la Couronne : c’est ainsi que le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés

La Couronne C’est l’une des meilleures séries qui capture la vie de la monarchie britannique. Sans aucune hésitation, Netflix plonge dans l’histoire vraie et controversée de la vie d’Elizabeth II, y compris tous les membres de la royauté. Cependant, ceux qui n’auront pas une grande importance dans cette série sont les le prince harry et sa femme la duchesse Meghan Markle.

En effet, malgré les polémiques qui ont surgi autour du Prince et de Meghan, elles ne se refléteront pas dans La Couronne. D’après ce que le réalisateur Peter Morgan a avoué, son idée n’est pas de raconter des choses récentes, mais de se concentrer sur des événements qui se sont produits à d’autres époques. Cependant, il faut noter que les ducs ont une histoire d’amour digne d’un roman.

La relation de Harry et Meghan a pris les magazines à potins par surprise en 2016 à cause de l’incroyable de cela. Elle, une actrice américaine au sommet de sa carrière avec la série Costume et il est prince et membre de la succession au trône de l’une des monarchies les plus puissantes du monde. Par conséquent, l’histoire des deux semble être tirée d’un conte de fées.

On ignore encore exactement qui est celui qui les a introduits, mais dans l’histoire deux noms sont familiers : le directeur des relations publiques de Ralph Lauren, Violet von Watenholz et la designer Misha Nonoo. L’un d’eux était celui qui a invité les ducs à un rendez-vous à l’aveugle. D’après ce qui s’est passé, cette personne connaissant les deux, imaginait une grande alchimie et, apparemment, il avait raison.

A tel point qu’en juillet 2016, le le prince harry et Meghan Markle rencontré lors d’un dîner décontracté au Dean Street Townhouse à Londres. « J’ai été impressionné depuis que je suis entré dans l’endroit et que je l’ai vue .. J’ai pensé – Je vais devoir améliorer ma stratégie – », a avoué le petit-fils d’Isabelle II à l’époque. Et, avec cela, ils ont ouvert les portes d’un lien qui se terminerait par un mariage, deux bébés et une vie en dehors de la monarchie aux États-Unis.

