ID @ Xbox, Twitchgaming Showcase: Art of the Rally, Backbone, 20 autres jeux indépendants à venir sur Xbox Game Pass

29 mars 2021 09:19:38 IST

À la fin de la semaine dernière, Microsoft a organisé l’événement ‘/ twitchgaming Showcase: ID @ Xbox’, où il a annoncé 22 nouveaux jeux indépendants qui arrivera bientôt sur Xbox Game Pass. La vitrine du jeu était une collaboration entre le programme de jeux indien de Microsoft ID @ Xbox et la plate-forme de streaming Twitch. Le showcase présenté 100 jeux, avec de nouvelles bandes-annonces et un gameplay pour plus de 25 titres de jeu.

Certains des jeux annoncés sont déjà disponibles sur PC – comme le Art du rallye – et certains des titres comme Narita garçon étaient déjà connus pour arriver sur Xbox Game Pass, mais en plus de ceux-ci, 15 titres supplémentaires sont annoncés lors de l’événement. Tous ces titres seront déployés sur Xbox Game Pass le premier jour de leur sortie.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des titres ID @ Xbox à venir sur Xbox Game Pass:

Art du rallye par Funselektor Labs Inc (cloud et console)

Astrie ascendante par Plug in Digital, Artisan Studios (cloud et console)

Colonne vertébrale par Raw Fury, EggNut (cloud et console)

Donjon de copain par Kitfox Games (console et PC)

Craftopia par Pocketpair (console et PC)

Disque statique mort par Team Fanclub (console et PC)

Bord de l’éternité par Dear Villagers, Midgar Studio (cloud et console)

Bonjour voisin 2 par tinyBuild Games, Dynamic Pixels, Gearbox Software (cloud et console)

Bibliothèque de Ruina par Project Moon (cloud et console)

Petite sorcière dans les bois par SKT, Sunny Side Up (cloud et console)

Moonglow Bay par Coatsink Software, Bunnyhug (cloud et console)

Narita garçon par Team17, Studio Koba (cloud et console)

Personne ne sauve le monde par Drinkbox Studios (cloud et console)

Omno par Studio Inkyfox (cloud et console)

Recompiler par Chers villageois, Phigames (cloud, console et PC)

Zibeline par Raw Fury, Shedworks (console et PC)

Elle rêve ailleurs par Studio Zevere (console et PC)

STALKER 2 par GSC Game World (cloud et console)

L’ascension par Curve Digital, Neon Giant (cloud, console et PC)

Undungeon par tinyBuild Games, Laughing Machines (cloud, console et PC)

Chemin vers les bois par One Pixel Dog (cloud et console)

La nature sauvage par Humble Bundle, Moonlight Kids (console)

.

