id Software travaille sur un jeu VR inconnu pour 2021

En 2021 un nouveau jeu d’id Software nous apparaissent dans le réalité virtuelle kidnappé. De quoi s’agit-il encore à l’heure actuelle complètement inconnu. Cependant, il existe quelques conseils et idées sur ce que cela pourrait éventuellement devenir.

Nouveau jeu VR d’id Software

D’où viennent les informations? Le fait qu’id Software travaille sur un nouveau jeu semble être sec. Une note australienne publiée le 22 janvier 2021 suggère l’inconnu « PROJET 2021A » de id Software.

Quel type de jeu est-ce? C’est censé être un jeu VR avec haut niveau de violence et de graves problèmes acte. C’est pourquoi il en reçoit un en Australie Cote de 18 ans et plus.

Maintenant, la question se pose, est-ce un titre complètement nouveau ou le jeu sera-t-il basé sur une marque différente?

L’idée la plus évidente est que id Software travaille sur une implémentation VR de DOOM Eternal travaille. Après tout, a DOOM (2016) obtenir un équivalent VR à part entière, qui s’appelle désormais DOOM VFR est connu.

Peut-être que « DOOM VFR », qui est apparu en 2017, a de nouveau été repensé et qu’un successeur correspondant apparaîtra?

Les développeurs ont déjà pu faire leurs premiers pas dans le cosmos VR et ont appris à projeter la technologie VR sur leur jeu en conséquence.

Ça pourrait bien sûr en être un autre marque comme Quake ou un tout nouvelle IP acte. Mais le premier semble le plus probable à ce stade.