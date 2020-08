ID.4. Le premier SUV électrique de Volkswagen est déjà en production

Tout à l’heure, nous avons découvert ID.3, mais la production du deuxième membre de la famille ID, le Volkswagen ID.4, déja commencé.

Tout comme l’ID.3, le nouvel ID.4, le premier SUV électrique de la marque, qui n’a pas encore été révélé publiquement, sera produit dans l’usine Volkswagen de Zwickau, en Allemagne.

Zwickau est toujours en cours de conversion pour produire uniquement des véhicules électriques. C’est-à-dire qu’à l’avenir, à partir de ses lignes de production, nous verrons uniquement et uniquement plusieurs modèles électriques de Volkswagen (et pas seulement) dérivés de MEB, la plate-forme dédiée du groupe Volkswagen pour les tramways.

La conversion de Zwickau coûtera au groupe allemand 1,2 milliard d’euros et lorsqu’elle devra fonctionner «à plein régime», ce sera la plus grande usine du genre en Europe – d’ici la fin de 2021, plus de 300 000 voitures électriques devraient avoir quitté ses lignes de production.

Cela semble beaucoup, mais les plans de Volkswagen sont beaucoup plus ambitieux: en 2025, Volkswagen estime vendre 1,5 million de véhicules électriques par an, et à ce moment, les ID.3 et ID.4 doivent être accompagnés de deux douzaines de nouveaux modèles 100% électriques.

Zwickau sera par la suite accompagnée d’autres usines du constructeur allemand dans la production de tramways: Emden, Hanovre, Zuffenhausen et Dresde, en Allemagne; et Mladá Boleslav (République tchèque), Bruxelles (Belgique), Chattanooga (États-Unis), Foshan et Anting (tous deux en Chine).

Volkswagen ID.4 à la conquête du monde

L’ID.3 était la première de la nouvelle famille ID, 100% électrique, que nous avons connue, mais la nouvelle Volkswagen ID.4 est encore plus ambitieuse.

Il sera de plus grande taille et prendra la forme d’un SUV, la typologie la plus populaire sur toute la planète.

Il n’est donc pas étonnant que sa production ne se limite pas à Zwickau. La nouvelle Volkswagen ID.4 sera également produite aux États-Unis, dans l’usine de la marque à Chattanoga (prévue pour 2022), et dans deux usines chinoises, Foshan et Anting (où elle a déjà commencé la pré-production) – ce sera un véritable véhicule mondial.

Les spécifications finales de la nouvelle Volkswagen ID.4, la version de production du concept ID. Crozz, mais attendez-vous à des versions à deux et quatre roues motrices et à une autonomie maximale estimée jusqu’à 500 km (selon la version).

La révélation de la nouvelle Volkswagen ID.4 aura lieu fin septembre prochain. D’ici là, souvenez-vous du premier contact de Guilherme Costa avec ID.3:

