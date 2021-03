ID.3 Convertible. Oui ou non? Volkswagen veut connaître notre avis

Volkswagen n’a actuellement qu’un seul cabriolet dans son catalogue, le (SUV) T-Roc Cabrio. Mais dans le domaine des possibles, la marque allemande nous tente avec un Cabrio ID.3, dans ce qui serait son premier cabriolet 100% électrique.

La tradition des cabriolets chez Volkswagen est longue – «Carocha» et Golf ont été ses principaux protagonistes -, mais ce type de modèles, du moins dans les segments les plus populaires, a été négligé par les multisegments et les SUV «élégants», et de nos jours sont pratiquement … Inexistante.

La voiture électrique, sans émissions d’échappement ni silencieux, pourrait-elle permettre une résurgence de la voiture décapotable?

À première vue, cela nous semble être une proposition plus séduisante qu’un cabriolet qui peut être comparée au cliquetis d’un moteur diesel – un phénomène du début de ce siècle -, plus en harmonie avec l’intention d’être une voiture de tourisme. , pour profiter plus à un rythme tranquille que de «démolir» une route sinueuse ou une autoroute.

Volkswagen nous montre une vision de ce que pourrait être une ID.3 Cabrio, qui, bien qu’elle ressemble toujours à une ID.3, montre de profonds changements. Le plus évident, en plus de l’absence de toit, est la carrosserie à deux portes au lieu de la carrosserie à cinq portes que nous avons dans l’ID.3 ordinaire.

Pour le reste, on ne peut que spéculer. Les excellents niveaux d’habitabilité permis par la plate-forme électrique (MEB) de l’ID.3 offriraient-ils un espace raisonnable et confortable pour les deux occupants arrière? L’espace derrière est généralement assez sacrifié dans ce type de modèles.

Malgré le caractère officiel de la proposition, Volkswagen n’a pas encore décidé de procéder … officiellement avec une ID.3 Cabrio. La marque «teste les eaux» pour déterminer le niveau d’intérêt; ils veulent connaître nos opinions sur le sujet. Électrique ou non, il restera toujours un véhicule de niche et il doit y avoir une demande suffisamment forte pour justifier l’investissement substantiel que nécessitera ce type de variante.

Qu’en penses-tu?