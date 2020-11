ID.1 et ID.2 en route. Volkswagen prépare des tramways plus petits et moins chers

Avec l’ID.3 clairement en hausse, après avoir été le véhicule électrique le plus vendu en Europe en octobre, Volkswagen envisage déjà la possibilité d’agrandir sa nouvelle famille de véhicules électriques, au-delà des modèles déjà prévus. A savoir, lancer une Volkswagen ID.2, pour le segment Polo, et une ID.1, pour faire Up! Forget.

L’actualité est avancée par Automotive News Europe, ajoutant que ces deux nouvelles propositions pointent tout d’abord vers les consommateurs européens, où ces segments ont plus de demande.

Citant une source dans l’identification de Volkswagen, la publication avance également que le plus petit de ces véhicules électriques devrait remplacer complètement l’Up!, Alors que, dans le cas du modèle ci-dessus, la même chose peut se produire en ce qui concerne le Pôle.

La Polo actuelle risque de souffrir de la «concurrence» d’un «twin» 100% électrique

Comme pour l’ID.3, les soi-disant Volkswagen ID.1 et ID.2 devraient également utiliser la nouvelle plate-forme modulaire pour les véhicules électriques MEB, l’ID.2 étant actuellement la plus avancée.

La même source indique que Volkswagen envisagera de lancer l’ID.2 sur le marché, en principe, en 2023, avec un prix d’environ 20000 euros. Cible à laquelle va contribuer l’option des batteries à cellules lithium-fer-phosphate, et qui, selon Automotive News Europe, est une solution moins dense et, à ce titre, moins chère que la technologie lithium-ion.

Quant à l’ID.1, les prévisions sont qu’il n’atteindra pas le marché avant 2025, notamment parce que l’objectif est que Skoda et Seat puissent également avoir leurs propres versions de ce modèle.

Pas même e-Up! doit pouvoir empêcher le remplacement de ce modèle par un ID exclusivement électrique.

Il est rappelé que, déjà cette année, le PDG de la marque Volkswagen, Ralf Brandstätter, a supposé que, «naturellement nous devons prendre en compte que, aussi les segments inférieurs, voudront, à l’avenir, des véhicules électriques. C’est pourquoi nous préparons déjà des concepts, qui seront discutés sous peu. En fait, les propositions pour les petits segments sont également très importantes et intéressantes pour nous ».

