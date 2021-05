ICYMI – Le meilleur du Twitter irlandais cette semaine

My Geek Box - Box Cyborgs VS Robots - Femme - M

Disponible en achat unique ou en abonnement : vous avez une chance recevoir cette box ET d’économiser sur nos box en vous abonnant – vous pourriez avoir jusqu’à 3 box par mois comme celle-ci ! C’est la bataille mécanique du siècle !Le Thème de la box de la semaine est Cyborgs VS Robots. On célèbre les meilleurs robots et cyborgs de la pop culture, de Cyberman à Mégaman en passant par un personnage très spécial de Rick & Morty, et d’autres !Avec un T-Shirt Mégaman officiel, 2 Figurines Funko (dont une pop !), et trois figurines de plus, les robots envahissent votre planète !