Icons Unearthed Episode 5 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de tout le pays s’interrogent actuellement sur la date de sortie de l’épisode 5 d’Icons Unearthed. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, de nombreuses personnes qui aiment ce documentaire recherchent son prochain épisode. Pour obtenir tous les détails, de nombreux fans recherchent à ce sujet sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 5 d’Icons Unearthed. Ici, nous partagerons toutes les autres informations telles que Où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et retrouvez toutes ces choses ci-dessous.

Il s’agit d’une série documentaire américaine et le nom de sa société de production est The Nacelle Company. Le premier épisode de cette émission est sorti le 12 juillet 2022 et après sa sortie, cette émission a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes de tout le pays.

Comme vous le savez, il s’agit d’une série documentaire et elle suit juste Marcia Lucas, monteuse de films oscarisée et ex-épouse de George Lucas, s’assoit pour sa toute première interview devant la caméra et offre un aperçu unique de la montée de LucasFilm. Ici, vous apprendrez beaucoup de choses sur lui et il partagera également ses expériences devant la caméra. À l’heure actuelle, de nombreuses personnes recherchent la date de sortie de l’épisode 5 d’Icons Unearthed. Alors, sachons-le dans le paragraphe ci-dessous.

Icons Unearthed Épisode 5 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 5 d’Icons Unearthed. Jusqu’à présent, il n’est pas confirmé combien d’épisodes seront présents dans cette saison en cours, mais l’épisode 5 devrait sortir le 9 août 2022. Donc, si vous attendez cet épisode à venir, marquez simplement cette date et vous trouverez toutes vos questions .

Où diffuser des icônes découvertes ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Vice Tv et c’est la plateforme officielle de cette série documentaire. Vous pouvez également regarder cette émission sur diverses plateformes en ligne, mais nous vous suggérons simplement de regarder n’importe quelle émission sur ses plateformes officielles.

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série documentaire.

Liste des épisodes

Après avoir parcouru tous les détails de cette série. Voici la liste des épisodes de cette saison.

Un nouvel espoir : 1re partie

Un nouvel espoir : partie 2

L’empire contre-attaque

À déterminer

À déterminer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 5 d’Icons Unearthed, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez simplement ou la date indiquée pour profiter de son prochain épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 5 d’Icons Unearthed dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

