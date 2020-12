Icône Bond Girl et arts martiaux: 11 films et séries avec Michelle Yeoh

Parfois combattante d’arts martiaux acharnée, parfois élégante dame de la haute société: Michelle Yeoh s’est glissée dans une grande variété de rôles en tant qu’actrice pendant plus de 30 ans. Ici, vous pouvez découvrir quels films avec l’ancienne Miss Malaisie vous auriez certainement dû voir et pourquoi l’actrice occupe une place particulière parmi les Bond Girls.

Michelle Yeoh s’est fait un nom en tant que star de l’action à Hong Kong avec des films d’arts martiaux tels que « Ultra Force – Part 2 » dans les années 1980. Mais ce n’est qu’avec « Police Story 3 » que l’actrice malaisienne s’est fait connaître dans le monde entier – et comment! La légende du réalisateur Quentin Tarantino cite même la comédie d’action mettant en vedette Michelle Yeoh et Jackie Chan dans une interview avec Sky Movies comme l’un de ses 20 films préférés, sortis entre 1992 et 2009.

Dans le film, « Supercop » Chan (Chan) fait équipe avec sa collègue Jessica Yang (Yeoh) pour une mission d’infiltration: déguisés en couple de gangsters, ils veulent gagner la confiance du baron de la drogue Chaibat (Kenneth Tsang) et ainsi l’arrêter. Mais garder l’apparence criminelle est plus difficile que prévu …

Année de publication: 1992

Michelle Yeoh est également autorisée à distribuer vigoureusement en tant que Bond girl Wai Lin: À ce jour, l’agent chinois est considéré comme la femme la plus forte à se battre aux côtés de 007. Il n’est donc pas étonnant que le nom Michelle Yeoh revienne presque à chaque fois qu’une version féminine de James Bond est mentionnée est discuté.

Cependant, l’actrice elle-même ne pense pas qu’une Jane Bond plairait bien au public – les fans ne laisseraient qu’un seul homme s’en tirer avec autant d’amoureux changeants, a plaisanté Yeoh dans une interview avec Radio Times.

Dans « Demain ne meurt jamais », James Bond (Pierce Brosnan) doit arrêter le magnat des médias sans scrupules et influent Elliott Carver (Jonathan Pryce), qui manipule intelligemment les puissances nucléaires en sa faveur. Le méchant ne se soucie pas que Carver puisse déclencher la troisième guerre mondiale. C’est bien que 007 soit soutenu par l’agent chinois Wai Lin (Yeoh).

Année de publication: 1997

Le drame wuxia d’Ang Lee est à voir absolument avec Michelle Yeoh: quatre Oscars et deux Golden Globes parlent d’eux-mêmes.

Yeoh joue le guerrier Yu Xiu Lian. Cette dernière est censée livrer sa légendaire épée à Pékin pour son amie et camarade d’armes Li Mu Bai (Chow Yun-Fat). Mais dès qu’elle y arrive, l’arme est volée par un voleur. Le sentier mène Li Mu Bai sur les traces de la fille du gouverneur Yu Jiao Long alias Jen et du meurtrier Jadefuchs, qui a une fois tué le professeur de Li Mu Bai …

En 2016, Michelle Yeoh revient en tant qu’actrice principale pour la suite Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny. Cependant, la suite ne finit pas dans les cinémas: le service de streaming Netflix reprend la sortie mondiale.

Année de publication: 2000

« La Geisha »

L’adaptation cinématographique du roman produit par Steven Spielberg est un vrai régal pour les yeux. En conséquence, « The Geisha » a remporté trois Oscars en 2006 dans les catégories « Meilleur appareil photo », « Meilleur design de production » et « Meilleur design de costumes ».

Au Japon, dans les années 1930, Chiyo, 9 ans, et sa sœur sont vendues par leur père au quartier des divertissements de Gion dans la ville impériale de Kyoto. Mais ce n’est pas tout: les sœurs sont séparées, Chiyo se retrouve dans une maison de geisha. Là, elle vit une existence difficile jusqu’à ce que la geisha à succès Mameha (Yeoh) prenne soin de la petite fille et l’entraîne à devenir une geisha. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la vie de Chiyo change à nouveau brusquement.

Année de publication: 2005

« Pierre sombre – Règne des assassins »

Ce n’est que dix ans après « Tiger and Dragon » que Michelle Yeoh revient dans le genre wuxia – et comment! Au vu des nombreux personnages de « Reign of Assassins », on peut perdre de vue les choses, mais le film compense ce petit défaut avec une action bien mise en scène.

L’ancien tueur à gages Zeng Jing (Yeoh) mène désormais une vie civile. Cependant, lors d’un vol, elle est forcée de se battre et attire l’attention de l’organisation « Dark Stone », dont Zeng Jing était autrefois membre. C’est après la dépouille mortelle d’un moine, qui donnerait des pouvoirs incroyables et serait en possession de Zeng Jing.

Année de publication: 2010

« La Dame – Un cœur divisé »

Dans la biographie de Luc Besson, Michelle Yeoh incarne la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Pour son rôle, Yeoh apprend la langue birmane et rend visite au vrai Suu Kyi.

Leur histoire montre clairement une forte volonté: après que son père ait été assassiné pour des raisons politiques, Suu Kyi retourne des décennies plus tard dans son pays natal, le Myanmar, gouverné par un régime militaire brutal. Elle a rapidement progressé pour devenir une figure clé du mouvement pour la paix – et dans sa lutte pour la liberté de son peuple, elle a même mis l’amour de sa famille en veilleuse.

Malheureusement, dans la perspective d’aujourd’hui, « La Dame » a un arrière-goût amer: étant donné que Suu Kyi a été extrêmement controversée en tant que ministre des Affaires étrangères du Myanmar dans les années qui ont suivi le film et a publiquement nié la violence de l’armée contre la minorité musulmane Rohingya dans son pays, a admis Besson, qu’il regrette d’avoir tourné ce biopic rétrospectivement (via IMDB).

Année de publication: 2011

« Marco Polo »

La série Netflix « Marco Polo » est en fait sur l’explorateur du même nom, joué par Lorenzo Richelmy. En tant que fils d’un commerçant, le personnage principal se retrouve à la cour du souverain mongol Kublai Khan (Benedict Wong) au 13ème siècle, où l’aventure et les intrigues politiques l’attendent.

Dans la saison 2, Michelle Yeoh rejoint enfin le casting de la série historique. Sans vouloir trop en révéler: en tant que combattante du nom de Lotus, Michelle Yeoh dans « Marco Polo » est directement liée au moine guerrier Li Jinbao alias Hundred Eyes, joué par Tom Wu. Malheureusement, il n’y aura pas de saison 3: en raison des coûts de production élevés, Netflix a annulé la série.

Années de publication: 2014-2016

« Le projet Morgan »

Avec Anya Taylor-Joy (« Split »), Kate Mara (« House of Cards ») et Michelle Yeoh, « The Morgan Project » est absolument de première classe. Le thriller de science-fiction est également le premier film de Luke Scott, fils du réalisateur vétéran Ridley Scott. Néanmoins, en raison de l’histoire très prévisible, le film ne dépasse pas la moyenne. Mais à cause du casting seul, ça vaut le coup de regarder.

Le gestionnaire des risques Lee (Mara) est envoyé dans un centre de recherche éloigné où une équipe de chercheurs étudie le jeune artificiel Morgan (Taylor-Joy). Ce dernier a blessé l’un des scientifiques lors d’un incident. Il appartient maintenant à Lee de décider si le «projet» doit être poursuivi ou si «l’objet de recherche» doit être éliminé. Mais alors que Lee essaie d’étudier la situation, la situation devient de nouveau incontrôlable …

Année de publication: 2016

« Star Trek: Découverte »

Le capitaine Philippa Georgiou se présente au travail! Dans la série « Star Trek: Dicovery », Michelle Yeoh peut être considérée à la fois comme l’empereur impitoyable Georgiou dans l’univers miroir et comme le capitaine de l’USS Shenzhou.

Bientôt, l’actrice aura également son propre spin-off: la série encore sans nom « Star Trek » porte principalement sur l’aventure de Georgiou avec Section 31. Il s’agit d’une organisation secrète qui défend les membres de la Fédération sans être liés par les règlements de Starfleet.

Années de publication: 2017 – aujourd’hui

« Crazy Rich »

En tant que monstre dans la loi, Michelle Yeoh rend la vie difficile au protagoniste de Constance Wu dans le film à succès « Crazy Rich ». Elle vit actuellement à New York et est très heureuse avec son petit ami Nick (Henry Golding). Quand elle voyage avec lui dans son Singapour natal, cependant, elle découvre que Nick lui a caché un petit quelque chose: sa famille est extrêmement riche. Et ces parents super riches ne pensent absolument rien à l’Américain moderne qui ne semble pas s’intégrer dans leur monde – en particulier la mère de Nick, Eleanor Young (Yeoh).

Qu’est-ce qui rend la comédie romantique si spéciale? En tant que l’un des rares films hollywoodiens sans acteurs blancs, « Crazy Rich » s’est hissé au premier rang du box-office américain. Une suite est déjà en préparation.

Année de publication: 2018

« Noël dernier »

Michelle Yeoh prouve qu’elle peut être drôle dans le touchant film de Noël « Last Christmas ». Son collègue « Crazy Rich » Henry Golding et la star de « Game of Thrones » Emilia Clarke jouent les rôles principaux, mais Yeoh, en tant que patron du personnage de Clarke, passe beaucoup de temps à l’écran – et fait rire les gens avec des slogans mordants.

La protagoniste Kate (Clarke) a peu de raisons de rire au début du film: elle travaille comme elfe dans un magasin d’articles de Noël toute l’année, s’envole d’un appartement après l’autre et n’a pas de chance avec les hommes. Mais quand elle rencontre l’heureux Tom (Golding), il lui montre peu à peu qu’il suffit parfois de changer sa propre perspective sur les choses …

Année de publication: 2019

Perspectives: Films et séries à venir avec Michelle Yeoh « Gunpowder Milkshake » (thriller d’action; sortie cinéma: 2021) « Avatar 2 » (aventure fantastique; sortie cinéma: 14 décembre 2022) « Avatar 3 » (aventure fantastique; sortie cinéma: 20 décembre 2024) « Avatar 4 » (aventure fantastique; sortie: 18 décembre 2026 aux États-Unis) Spin-off sans titre « Star Trek » (Sci-Fi; sortie: à confirmer)