iCloud vous permet désormais de synchroniser les mots de passe iOS dans Chrome pour Windows – une seule extension est requise

Ceux qui ont déjà un iPhone / iPad et tous leurs mots de passe enregistrés dans le trousseau iCloud Ils peuvent également les utiliser dans Chrome pour Windows. Apple vient de publier une extension dans le Chrome Extension Store qui vous permet de synchroniser les mots de passe de deux manières: d’iCloud à Chrome et de Chrome à iCloud, permettant ainsi un accès plus facile à tous les services quelle que soit la plateforme.

Afin de synchroniser les mots de passe, il est nécessaire d’avoir l’extension « iCloud Passwords » et la version iCloud 12.0 installés sur notre PC. Vous pouvez télécharger iCloud depuis le Microsoft Store dans Windows 10 ou depuis le site Web Apple si vous utilisez une version plus ancienne (au moment où ces lignes sont écrites, l’application ne semble pas avoir été mise à jour).

Les mots de passe synchronisés dans les deux sens

Comme tous les utilisateurs iOS le savent, le système d’exploitation d’Apple a depuis longtemps un générateur de mot de passe fort pré-installé par défaut. Lorsque nous allons créer un compte dans une application ou sur le Web, iOS suggère un mot de passe qui, ipso facto, enregistré sur le trousseau iCloud. Ceci, à son tour, est synchronisé avec tous les appareils Apple sur lesquels nous nous sommes connectés, mais dans le cas d’un PC Windows, les choses ont changé.

Maintenant c’est fini. Avec la nouvelle extension Apple et iCloud version 12.0, le processus de synchronisation est multiplateforme. L’extension synchronise non seulement les mots de passe créés sur iPhone, iPad ou Mac avec Chrome sur Windows, Il vous permet également d’enregistrer les mots de passe Chrome sur le trousseau iCloud. Fondamentalement, cela permet à tous les mots de passe d’être disponibles sur tous les appareils.

Le processus à suivre est assez simple: il vous suffit d’installer l’extension dans Chrome et, si nous ne l’avons pas déjà, iCloud dans Windows. Ensuite, vous devez vous connecter avec le compte iCloud dans l’application et cocher la case « Mots de passe ». Enfin, l’extension est activée dans Chrome et c’est tout. Lors de l’ouverture d’un site Web, l’extension nous proposera une suggestion d’informations d’identification à utiliser, comme cela se produit dans iOS.