Ici, ça sent le Windows 11 : Microsoft annonce qu’il abandonnera le support de Windows 10 en octobre 2025

Que Microsoft a une énorme annonce entre les mains n’est pas un secret. Si tout se passe comme prévu, le 24 juin, Microsoft affichera son « Fenêtres de nouvelle génération« , qu’il s’appelle ou non Windows 11. En tout cas, tout indique qu’il sera le successeur de Windows 10, un système d’exploitation dont on sait désormais que le cycle de vie se terminera par Octobre 2025.

Cela a été confirmé par la société Redmond via un site Web de support officiel. Auparavant, cette page affichait la fin du support des versions Windows (20H2, 21H1…), mais maintenant elle répertorie ces mêmes données pour Windows 10 Home et Pro. Pour quand ? le 14 octobre 2025. Ici, ça sent Windows 11.

Au revoir Windows 10, bonjour Windows 11 ?

Microsoft communique généralement la fin du support de ses systèmes d’exploitation plusieurs années avant son arrivée et avec la nouvelle version déjà sur le marché. Sans aller plus loin, Windows 10 a été lancé en 2015 et ce n’est que le 14 janvier 2020 que Windows 7 a cessé d’avoir un support officiel. Cependant, il y a encore aujourd’hui 15,52% des ordinateurs qui utilisent Windows 7.

L’annonce de Microsoft confirme également que Windows 10 aura une durée de vie similaire à celle de ses prédécesseurs : dix ans. Non seulement cela, mais cela nous prépare également pour cette grande annonce que Redmond a entre les mains. »l’une des plus grandes mises à jour de la décennie« comme l’annonçait Satya Nadella il y a quelques jours.

Windows 11 (ou quel que soit son nom) est un secret de polichinelle. Microsoft laisse tomber des fils d’Ariane depuis des semaines, comme l’ombre en forme de 11 qui apparaît sur l’invitation à l’événement, l’heure à laquelle l’événement aura lieu (11 h HE), ou la vidéo slo-fi avec tous les sons de démarrage de Windows cette, par coïncidence, dure 11 minutes de plongée.

Windows 11, si on l’appelle enfin ainsi, devrait arriver avec une refonte plus moderne, de nouvelles polices, un nouveau magasin d’applications, de nouvelles icônes et une poignée de nouvelles fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, et vu ce qui est vu, Il semble que le 24 juin sera un jour important pour Microsoft et Windows, il va donc falloir être patient.

Via | Thurrott