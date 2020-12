Ice-T sautait dans les escaliers mécaniques pendant la bagarre épique de Lench Mob et au-dessus de la loi

The Murder Master Music Show a fourni un aperçu plus approfondi de certaines des histoires les plus folles – et souvent oubliées – du rap game, dont beaucoup se sont déroulées au milieu de l’âge d’or du hip-hop. Plus récemment, l’ancien signataire de Luke Records, Drugzie (un membre original des cliques Poison Clan et Home Team) s’est glissé à travers l’une des bagarres les plus épiques de l’histoire du hip-hop. Celui qui s’est produit entre Lench Mob et Above The Law d’Ice Cube lors du New Music Seminar de 1990.

Pour ceux qui ont besoin d’un peu de contexte sur les raisons pour lesquelles les deux équipages se sont en fait disputés de manière aussi explosive, un fait doit être retenu avant tout. Quand Ice Cube a quitté la NWA en décembre 1989, ce n’était pas exactement une scission à l’amiable. Beaucoup se sont empressés d’allumer Cube, y compris les membres d’Above The Law, qui ont commencé à remettre en question le «gangsta» du parolier et à lui manquer de respect, lui et ses nouveaux affiliés. Lorsqu’ils se sont finalement croisés dans le hall du Marriot Marquis à New York, il n’a pas fallu longtemps pour qu’une mêlée à part entière explose – à la grande consternation des fans et des civils participant au séminaire.

«J’étais là quand Cube s’est battu», explique Drugzie, qui se souvient avoir été témoin de la bagarre légendaire. « J’étais là. J’étais dans le hall. J’ai vu Ice-T là-bas, il enlevait ses anneaux en volant dans l’escalator. J’ai vu le mec chauve, petit trapu, d’Above The Law se promener dans toute la mezzanine. dans le Marriott Marquise avec une chauve-souris. » Clarification: l’homme auquel il fait référence a été confirmé comme étant Cold 187um. « Tout droit! Je suis juste devant son visage, il ne me regarde même pas, il scanne toute la zone à la recherche de quelqu’un. Je me dis » Est-il juste en train d’agir ou quoi? Nous dans le hall Son! «

« De toute façon, il voit Lench Mob, puis il les poursuit dans l’escalator », poursuit Drugzie. «Et c’est à ce moment-là qu’Ice-T – et le chahut a commencé – puis Ice-T enlève ses anneaux et descend l’escalator. Je ne suis pas descendu l’escalator pour voir. J’étais toujours dans mon ambiance de rue où que ce soit. autour pourrait l’obtenir. Je ne veux pas le voir. »

Il n’est pas surprenant d’entendre qu’Ice-T a rapidement plongé dans la mêlée – n’oublions pas, il était lui-même le « Original Gangsta ». Pour plus de détails sur l’une des bagarres les plus notoires du hip-hop, assurez-vous de consulter l’interview complète ci-dessous, gracieuseté du Murder Master Music Show.