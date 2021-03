Ice-T révèle que le nouveau spin-off de Stabler se croisera plusieurs fois avec «  SVU  »

Ice-T semble être capable de tout faire: non seulement il a remporté un Grammy Award plus tôt ce mois-ci, mais il est papa d’une jeune fille et se dirige vers sa 20e saison avec « Law & Order: SVU », partageant à nouveau le décor avec Christopher Meloni, qui est de retour dans la franchise sous le nom d’Elliot Stabler.

Il y a peut-être une chose qu’Ice-T ne fait pas, c’est la lessive. Mais plus à ce sujet dans une minute. Tout d’abord, nous devons tous savoir: comment ça s’est passé de travailler à nouveau aux côtés de Meloni?

Christopher Meloni et Ice-T sur le tournage de « Law & Order: SVU » en 2010. Bobby Bank / WireImage

«C’est cool», a déclaré Ice-T AUJOURD’HUI. « C’est comme le bon vieux temps; c’est amusant. Vous ne serez pas déçu. »

Meloni est de retour, comme les fans de « SVU » le savent, « dans sa propre série » L&O « , » Organized Crime « , qui sortira le 1er avril. Une première promo montrait l’acteur (en tant que Stabler) en train de parler à Ice’s Odafin » Fin « Tutola, essayant pour expliquer pourquoi il est parti depuis si longtemps (Meloni a quitté la série en 2011).

« Je suis ami avec Chris depuis des années », a déclaré Ice. « Même s’il est parti, je reste en contact avec lui. Alors quand il était temps pour lui de revenir, nous avons assommé les scènes comme au bon vieux temps. Ça va être beaucoup plus émouvant pour les fans, » parce qu’ils ne l’ont pas fait » J’ai eu des contacts avec lui depuis. «

Meloni et Ice-T (vu ici dans la série en 2004) sont restés amis pendant des années. Will Hart / Getty Images

Il a également révélé un peu de nouvelles: « Nous allons traverser plusieurs fois. »

En parlant des fans, cependant, il est vrai que bien que « SVU » en soit à sa 22e saison (Tutuola d’Ice-T est le personnage noir le plus ancien à la télévision), il ne montre aucun signe de vieillissement avec les fans. «Cela me surprend définitivement», dit-il. « Ils sont de plus en plus solides avec ça. Beaucoup de gens sont fans – et nous avons commencé avant leur naissance! »

Il y a cependant un côté sérieux au fandom. Avec des épisodes qui traitent de certains des crimes les plus intimes et personnels («SVU» signifie «Special Victims Unit»), de nombreux fans trouvent cela thérapeutique, dit-il. «L’émission fonctionne sur plusieurs plans différents, et elle est utile aux personnes qui n’ont peut-être pas eu justice dans leur situation», dit-il. « Ils espèrent le voir dans notre émission. Ce n’est pas seulement du divertissement, mais c’est une thérapie pour les personnes qui sont des victimes et des survivants. »

Mais la télévision n’est pas le seul domaine d’expertise d’Ice. Alors qu’il a remporté un Grammy Award en 1991 dans le cadre d’un duo ou d’un groupe qui comprenait Quincy Jones, Big Daddy Kane et Kool Moe Dee, remporter son deuxième prix (cette fois dans la catégorie métal) pour son groupe Body Count était doux dans une toute autre manière. (Voici la vidéo du moment où cela s’est produit, mais préparez-vous à jurer.)

Ice-T se produisant avec Body Count au Sweden Rock Festival à Solvesborg en 2018. Terje Dokken / Groupe Universal Images via Getty Images

«Ce premier, je suis entré par la porte arrière», autorise-t-il. « Celui-ci était pour un groupe qui a fait ‘Cop Killer’, et c’est tout moi. C’est différent. »

Pour ceux qui ne s’en souviennent peut-être pas, « Cop Killer » de Body Count est sorti en 1992 et a été extrêmement controversé; le fait que Ice a joué un flic depuis 20 ans (et dans d’autres rôles) est une ironie qui ne lui échappe pas. «Quelle différence fait une journée», dit-il. « Cela m’a époustouflé. Nous avons été le groupe le plus détesté des États-Unis pendant un certain temps. »

De nos jours, cependant, la vie est moins controversée. Il fait des publicités – comme sa dernière pour Tide, qui pousse sa technologie de lavage à froid. La campagne le met en vedette avec Stone Cold Steve Austin (obtenez le thème « chill »?) Faisant des appels « froids » à d’autres célébrités pertinentes comme Vanilla Ice et Mr. T.

« Quand j’ai entendu dire qu’ils m’associaient avec Stone Cold Steve Austin, je suis comme, je suis partant! » dit Ice, qui ajoute ensuite: « Je ne lave pas mes propres vêtements; (ma femme) Coco fait les vêtements dans notre famille, mais elle a reçu le mémo. »

Très bien, alors peut-être que nous avons trouvé la seule chose Ice-T ne fait pas fais.

Mais à 63 ans, il est très bien avec – pour paraphraser sa chanson de 1991 « Ricochet » – rimant doucement et agissant bien à la télévision.

«Je suis beaucoup plus doux, mais je suis plus concentré», dit-il. « Pensez à moi comme un Navy SEAL de retour de la guerre. Il est toujours un Navy SEAL. Il y avait tellement d’agressivité pour sortir du ghetto et faire ces mouvements pour arriver à l’endroit où je suis. Maintenant, mon agression est pour des gens comme moi; je veux les voir accomplir ce que j’ai accompli. Je suis arrivé à la terre promise, mais mes amis ne l’ont pas fait et je veux les motiver. «

Et l’une de ces personnes qu’il veut être un modèle pour la sienne est sa fille Chanel, 5 ans (il a deux autres enfants, LeTesha, 45 ans, et Tracy, 29 ans, de relations précédentes).

«Lorsqu’un homme a un bébé dans la seconde moitié de sa vie, comme l’a dit Muhammad Ali, c’est une remise à zéro de sa vie», dit Ice. « Je dois réussir, garder mon nom fort – parce que c’est ce que je la laisse. Je suis sur mon second souffle en ce moment. »