Ice-T explique pourquoi 50 Cent et Bobby Shmurda étaient les derniers vrais rappeurs de Gangsta

En 2009, Ice-T s’est assis pour une interview et a dit: « J’ai ouvert la porte au gangsta rap et 50 Cent l’a fermée. » Il n’a pas l’air d’avoir changé d’avis au cours des 11 dernières années parce que quand il a rattrapé Ent d’accès unique, il a redoublé ses sentiments. La légende du rap a près de quatre décennies dans le jeu et a vu ses changements de transitions et de tendances, et selon Ice-T, les rappeurs ne sont plus aussi menaçants ou effrayants qu’avant, rendant ainsi la scène gangsta rap presque invisible.

« Pour moi, le dernier gangster rappeur était de 50 Cent, parce que pour moi, il incarnait cette image. Vous savez, que » je m’en fous « », a déclaré Ice-T. «50 Cent vous avaient vraiment cru que vous ne vouliez pas baiser avec lui. J’ai entendu 50 Cent quand il se débattait avec Fat Joe et il était comme, ‘Fat Joe, je suis juste en bas de la rue. C’est vraiment difficile à trouver un * gga quand tu sais qu’il a une arme, n’est-ce pas. »Le rappeur rit à la remarque. «Je suis comme, ‘Ok!



Ice-T a précisé qu’il avait nommé Fif comme le dernier vrai rappeur gangsta parce que 50 Cent est le dernier qu’il croyait. « Je pense que maintenant, les nouveaux rappeurs pièges, vous savez, ils m’ont convaincu qu’ils peuvent planer, ils m’ont convaincu qu’ils peuvent peut-être vendre un peu de drogue, mais ils ne me font pas peur », a déclaré l’icône du rap. « Je pense que si vous êtes un rappeur gangsta, vous me faites un peu peur. Je ne pense pas qu’il n’y ait pas de nouvelles personnes qui le font. »

Il a mentionné Kendrick Lamar « qui garde un joli petit bord de capot » et a ajouté qu’il inclurait The Game avec sa mention 50 Cent. « Le jeu fait partie de G-Unit, mais une fois que ce mouvement s’est produit, je ne sais pas », a-t-il poursuivi. « Ils font du Drill rap hors de Chicago et des trucs comme ça, des jeunes et des trucs, mais je ne sais pas. C’est juste de moi. »



« Nous avons fait peur au monde si rapidement, mais quand Eminem l’a fait, ils se sont dit: » D’accord « », a-t-il déclaré. « Maintenant, les gens sont en quelque sorte conditionnés. Ce n’est pas comme quand [Ice] Cube est sorti et a dit, ‘Crazy motherf * cker a nommé -,’ c’est quoi ce bordel?! Qui sont ces pères, comme toi! Maintenant, tout le monde dit: « Ok, tu vas Crip marcher et danser et merde. » Ce n’est plus aussi menaçant maintenant. «

La conversation a déclenché un autre nom pour Ice-T. « Vous savez qui était le dernier rappeur gangsta? Bobby Shmurda », a-t-il dit à propos du rappeur incarcéré. « Mais c’est à ce moment-là que le fait de rester réel tourne mal … Ils étaient bar pour se moquer d’eux-mêmes. »

Cette interview regorge de joyaux d’Ice-T, alors assurez-vous de regarder celle-ci du début à la fin pour entendre ce qu’il avait à dire d’autre sur le jeu de rap.

