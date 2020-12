Ice-T dit que ces deux artistes étaient les derniers vrais rappeurs de Gangsta

Ice-T a été reconnu comme l’un des pionniers du gangsta rap, avec Schoolly D, après que le rappeur de Philly a sorti son morceau de 1985 « PSK What Does It Mean? »

le La loi et l’ordre La star a récemment parlé avec Unique Access Ent à propos du gangsta rap et a nommé qui, selon lui, était les deux derniers artistes à incarner véritablement ce personnage de gangsta rap. [Head to the 3:55 mark]

« Pour moi, le dernier rappeur gangsta était de 50 Cent, parce que pour moi il incarnait cette image. Vous savez, que ‘je m’en fous,' » a déclaré Ice. « 50 Cent vous aviez vraiment cru que vous ne vouliez pas baiser avec lui … Je pense que maintenant les nouveaux rappeurs trap, vous savez, ils m’ont convaincu qu’ils peuvent planer, ils m’ont convaincu peut-être qu’ils peuvent vendre un peu de drogue , mais ils ne me font pas peur … Tu sais qui était le dernier rappeur de gangsta? Bobby Shmurda. Mais c’est à ce moment-là que ça va mal … Ils étaient bar pour bar se mouchant. »

Êtes-vous d’accord avec Ice-T pour dire que 50 et Bobby Shmurda étaient les deux derniers vrais rappeurs gangsta?

