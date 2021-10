Ice Cube se retire du tournage après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid

Sony Pictures fait actuellement face au départ du rappeur et acteur Ice Cube du nouveau film comique « Oh Hell No », qu’il jouerait aux côtés de Jack Black. Cela est dû au fait qu’il refuserait d’accepter la demande des producteurs du film de recevoir le vaccin Covid-19, ce qui serait l’une des exigences obligatoires au sein du plateau de tournage.

Le film présente toujours Black, qui collaborera avec le réalisateur Kitao Sakurai, connu pour son travail sur le film comique « Bad Trip », mettant en vedette le comédien et animateur de télévision Eric Andre. La bande a la description suivante : « Sherman tombe amoureux de la mère de Will », avec Black prenant le rôle de Sherman, tandis qu’Ice Cube se retire du rôle de Will.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Coraline » annonce un nouveau film en stop-motion sur Netflix

Ice Cube et Jack Black ont ​​rejoint le projet en juin dernier dans l’espoir de commencer le tournage plus tard cette année à Hawaï. Cependant, les dirigeants de Sony Pictures ont été contraints de reporter le tournage car Black s’est blessé lors de la réalisation d’une blague qui ferait partie du dernier épisode de l’émission Conan O’Brien.

Selon The Hollywood Reporter, la production exigeait que tous les membres de l’équipe de travail, y compris les acteurs, reçoivent le vaccin contre le Covid-19. Ice Cube aurait décidé de se retirer du film de son propre chef, déclinant un salaire estimé à 9 millions de dollars.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ana De Armas négocie pour jouer dans un spin-off de « John Wick »

Le retrait d’Ice Cube de cette production s’est avéré être une grande surprise pour ses fans, car l’acteur a été extrêmement catégorique en 2020 concernant l’utilisation de masques face à la pandémie mondiale, faisant don d’un total de deux mille masques au Bacone College en Oklahoma, en plus de lancer une ligne de T-shirts dont les bénéfices seraient reversés aux travailleurs médicaux de première ligne pendant la pandémie.

Bien qu’Hollywood ait réussi à reprendre ses activités pour le cinéma et la télévision, les studios, quelle que soit l’échelle de production, ont imposé des exigences strictes en matière de soins et d’assainissement pour garantir un environnement sûr pour la santé de leurs travailleurs, présentant une tolérance zéro aux « anti- des attitudes « vaccin » ou « anti-masque ».