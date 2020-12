Ice Cube rend hommage après le décès de la co-vedette de vendredi, Tommy, Tiny Lister

Les gens réagissent maintenant au décès de Tommy « Tiny » Lister, qui a été retrouvé mort dans son appartement de Marina Del Rey, en Californie, le jeudi 10 décembre. Il serait décédé de causes naturelles, mais une autopsie doit encore être effectuée. découvrez la cause officielle du décès.

Lister agit depuis plus de trente ans et était également un lutteur professionnel à l’époque. Mais il est probablement surtout connu pour avoir joué Deebo dans les films Vendredi et Vendredi prochain.

Ice Cube, qui a écrit les deux films, a déjà rendu hommage à Lister sur Twitter.

RIP Tiny «Deebo» Lister. L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui apparaissait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens devant et hors caméra. Suivi d’un grand sourire et d’un rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme. Tu me manques déjà. pic.twitter.com/jIl8yEZU9c – Glaçon (@icecube) 11 décembre 2020

« RIP Tiny » Deebo « Lister », a tweeté Cube. « L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui passait au personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens sur et hors caméra. Suivi par un grand sourire et rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme.

Nos condoléances vont à la famille et aux amis de Lister.