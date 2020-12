Ice Cube rend hommage à la co-vedette du vendredi, Tommy ‘Tiny’ Lister

Ice Cube a rendu hommage à son défunt Vendredi co-vedette Tommy « Tiny » Lister dans une série d’articles sur les réseaux sociaux Jeudi, Tiny Lister est décédé chez lui, en Californie, à l’âge de 62 ans. bien grâce à leur travail ensemble sur deux Vendredi films.

«RIP Tiny ‘Deebo’ Lister», a posté Cube le jour du décès de Lister. « L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui apparaissait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens sur et hors caméra. Suivi par un grand sourire et rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme. Tu me manques déjà. »

RIP Tiny «Deebo» Lister. L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui apparaissait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens devant et hors caméra. Suivi d’un grand sourire et d’un rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme. Tu me manques déjà. pic.twitter.com/jIl8yEZU9c – Glaçon (@icecube) 11 décembre 2020

Le lendemain, Glaçon a publié un portrait étonnant de l’artiste Manasseh Johnson de Lister qui semble plus grand que nature, comme beaucoup diraient qu’il l’était.

Cube a suivi cela en tweetant des œuvres d’art créées par Bomster Foo de Lister dans les nuages ​​aux côtés du regretté John Witherspoon, qui a partagé la vedette avec Cube et Lister dans le rôle de Pops in the Vendredi films. «Appréciez votre travail», a déclaré Cube à l’artiste.

Appréciez votre travail. https://t.co/0hySnZ9vME – Glaçon (@icecube) 11 décembre 2020

Alors que Cube continue de pleurer la perte de Lister, il a également publié une photo de lui aux côtés de Lister et Witherspoon. « En arrière-scène au Forum d’Inglewood avec Tiny, Pops et Big Tom. C’était un triste vendredi », a noté Cube.

Back stage au Forum d’Inglewood avec Tiny, Pops et Big Tom. C’était un triste vendredi. pic.twitter.com/8bJZDqoFn7 – Glaçon (@icecube) 12 décembre 2020

Lorsque Witherspoon est décédé en octobre 2019, Cube a également honoré l’acteur. Il s’est excusé à titre posthume auprès de Witherspoon pour ne pas avoir obtenu un quatrième Vendredi film réalisé, malgré ses meilleurs efforts.

« Je m’excuse vraiment auprès de mon ami de ne pas avoir fait tourner le prochain film de vendredi. Ce n’est pas ma faute », a déclaré Cube. « Nous avons essayé de faire ce film pendant des années et nous n’avons pas pu le faire. Nous avons eu les trois autres et nous avons nos souvenirs et nous avons eu notre amour. Mes condoléances à la famille. »

Lister était un acteur vétéran avec des décennies de rôles d’acteur à son actif, bien qu’il soit peut-être mieux connu pour jouer l’intimidateur du quartier Deebo Vendredi, un rôle qu’il a repris dans la suite Vendredi prochain. Les fans de lutte se souviendront également de Lister comme Zeus combattant Hulk Hogan dans le film de lutte de 1989 Sans tabou, ce qui a conduit Lister à lutter en tant que Zeus contre Hogan dans la Fédération mondiale de lutte dans la vraie vie. Certains des autres rôles les plus célèbres de Lister incluent le rôle du président Lindberg dans Le cinquième élément; le Klingon Klaang dans Star Trek: Entreprise; le bateau prisonnier Le Chevalier Noir; Le frère aîné de Nicky Petite Nicky; et un agent de caution chez Quentin Tarantino Jackie Brown. Il a également exprimé le renard animé Finnick dans le film Disney Zootopie.

Indéniablement, Lister était un acteur unique en son genre, et il restera toujours dans les mémoires de ceux qui ont vu ses performances. De toute évidence, il semble également avoir été une personne merveilleuse dans les coulisses, malgré les personnages ignobles qu’il dépeignait parfois. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Ice Cube sur Twitter.

Sujets: vendredi, avis de décès