Ice Cube garde toujours espoir pour le vendredi 4, pas intéressé à faire un film le samedi

D’année en année, il semble de moins en moins probable que vendredi 4alias Vendredi dernier, verra jamais la lumière du jour. Après Glaçon a aidé à lancer la franchise en 1995 en tant que co-scénariste et vedette aux côtés de Chris Tucker, il s’est associé à Mike Epps pour la suite de 2000 Vendredi prochain. Cube et Epps reviendraient en tant que Craig et Day Day en 2002 Vendredi après le prochainet au cours des 20 dernières années, les personnages n’ont pas fait une autre apparition au cinéma.





Ce n’est pas faute d’avoir essayé de la part de Cube. Pendant des années, il a essayé d’obtenir vendredi 4 du sol. Divers scripts ont été écrits, mais des désaccords entre Cube et New Line Cinema ont bloqué le projet. En décembre, Cube a donné une autre mise à jour sur son plan pour Vendredi dernier, affirmant que le studio était « bizarre » avec les droits de la franchise. Il dit qu’ils ne lui laisseront pas le contrôle dont il a besoin pour faire vendredi 4 et a exprimé son opinion que New Line doit « faire la bonne chose » et renoncer à l’IP pour que Cube fasse correctement la suite.

« Ils doivent faire ce qu’il faut, nous le faire parvenir, transformons-le en plus d’argent et rendons les fans heureux », a déclaré Cube sur Mike Tyson. Hotboxin’ podcast. « On peut faire beaucoup avec ça. »

Parlant maintenant avec TMZ, on a demandé à Cube s’il envisageait de passer de Vendredi en faisant un nouveau film intitulé Samedi. C’est un concept que Cube arrête instantanément, car Vendredi concerne ses personnages, donc Samedi se sentirait juste comme une déception sans quelques visages familiers de Vendredi.

« Vous devez utiliser la même IP, donc vous ne pouvez pas l’appeler Samedi sans utiliser Craig et Day Day », a-t-il fait remarquer.





Ice Cube ne poursuivra pas pour les droits du vendredi

Cela dit, Cube a également déclaré que Vendredi dernier n’est pas une cause perdue, disant qu’il n’abandonnera « jamais » la suite. Il dit qu’il garde toujours l’espoir que le propriétaire de New Line, Warner Bros., « fasse ce qu’il faut » en lui donnant les droits. Il refuse de payer pour les droits en tant que personne qui a aidé à créer la franchise, bien qu’il déclare également qu’il ne poursuivra pas non plus la société.

« Non, je ne poursuivrai personne », a déclaré Cube lorsqu’on lui a demandé si ce serait sa prochaine ligne de conduite.

Un problème avec Vendredi dernier est que le film a passé si longtemps dans l’enfer du développement et que certaines des stars les plus populaires de la franchise, telles que John Witherspoon, Tommy Lister Jr. et Anthony Johnson, sont décédées. Mais Cube veut continuer l’histoire avec Epps à ses côtés, et il a même été question de Chris Tucker revenant enfin en tant que Smokey si Vendredi dernier finit par se faire.