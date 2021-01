Ice Cube envoie l’amour au Dr Dre après son hospitalisation

Ice Cube, LL Cool et Flea de Red Hot Chili Peppers ont envoyé leur meilleurs voeux au Dr Dre après le départ du magnat du rap hospitalisé pour un anévrisme cérébral suspecté.

Il icône de hip-hop a été admis à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles le mardi 5 janvier, où il serait dans un état « Stable et lucide », selon TMZ.

Vous séjournez dans l’unité de soins intensifs de l’hôpitalet les médecins effectuent une série de tests pour déterminer ce qui a causé Dre a subi une hémorragie cérébrale.

« Prières pour le Dr Dre et sa famille pour la guérison et la force de son esprit et de son corps », a écrit Missy Elliott sur Twitter.

«Envoyez votre amour et vos prières au collègue Dr Dre», a déclaré son ancien coéquipier de la NWA Ice Cube.

Flea a ajouté: « Love to Dr. Dre »,

Peu de temps après son hospitalisation, Dre s’est tourné vers les médias sociaux pour assurer aux fans que j’étais « très bien ».

Sur Instagram, il a remercié sa famille, ses amis et ses fans « Votre intérêt et bons voeux. » A écrit qu’il était « Très bien et recevoir d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. »