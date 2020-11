Ice Cube dit qu’il ne comprend pas le contrecoup du travail avec Trump

Ice Cube a déclaré qu’il était confus au sujet de toutes les réactions négatives qu’il recevait pour travailler avec Donald Trump.

le Certificat de décès Le rappeur a récemment mis au point un « Plan Platine » pour les Noirs américains et l’a présenté à l’administration Trump et aux démocrates. Mais Cube a déclaré que les Démocrates lui avaient donné l’épaule froide et ne voulaient pas discuter du plan.

Le jeudi 5 novembre, Cube a envoyé un tweet et a exprimé sa confusion quant aux retombées publiques.

Permettez-moi de clarifier les choses, je fais accepter au président des États-Unis d’accepter de mettre plus d’un demi-billion de dollars de capital dans la communauté noire (sans approbation) et les négros sont en colère contre moi? 😂😂😂 … la vie. – Glaçon (@icecube) 5 novembre 2020

Mais beaucoup ont dit à Cube que Trump l’avait utilisé pour les votes des Noirs, et il s’était fait duper.

Il vous mentait pour votre approbation (que vous en ayez donné une ou non). – genericrich (@genericrich) 5 novembre 2020

Tu n’as rien fait, tu as joué playa – Rob Carter (@ roberob916) 5 novembre 2020

