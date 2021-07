iCarly saison 2 : date de sortie, distribution, intrigue, spoilers et actualités sur le redémarrage

Quand sort la saison 2 d’iCarly ? Le redémarrage a été officiellement renouvelé pour une deuxième saison.

La première saison de la iCarly le redémarrage est peut-être toujours diffusé sur Paramount +, mais les fans demandent déjà qu’il y ait une saison 2.

Il est indéniable que le iCarly le redémarrage est un énorme succès. Le renouveau voit Carly (Miranda Cosgrove) dans la vingtaine, relancer sa série Web emblématique avec l’aide de Freddie (Nathan Kress), Spencer (Jerry Trainor) et des nouveaux personnages Harper (Laci Mosley) et Millicent (Jaidyn Triplett). Les fans louent le redémarrage pour être drôle, adulte et LGBTQ + inclus.

Compte tenu de cela, il n’est pas étonnant qu’il y ait une demande pour une deuxième saison et Paramount+ vient de répondre à nos prières et de renouveler iCarly pour la saison 2. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur iCarly saison 2, y compris la date de sortie, le casting, l’intrigue et bien plus encore.

Y aura-t-il un iCarly saison 2?

Oui. Le 15 juillet, Deadline a confirmé que iCarly serait de retour à Paramount + pour une deuxième saison. Le point de vente a rapporté : « Le nouveau iCarly La série est classée parmi les titres les plus diffusés de Paramount + depuis ses débuts le 17 juin. La production de la deuxième saison commencera à Los Angeles cet automne. »

Étant donné que iCarly la saison 1 n’est même pas encore terminée, le redémarrage doit être vraiment populaire.

Quand est le iCarly date de sortie de la saison 2 ?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune information officielle sur quand iCarly la saison 2 sera diffusée. Il semble que Paramount + abandonnera de nouvelles saisons d’émissions chaque année, nous supposons donc que nous sommes en juin 2022. Cela étant dit, puisque la production commence « cet automne », les nouveaux épisodes pourraient être prêts à sortir dès janvier 2022.

iCarly la saison 1 compte 13 épisodes et nous imaginons que la saison 2 sera d’une durée similaire.

Qui est dans le iCarly le casting de la saison 2 ?

Encore une fois, Paramount + n’a pas encore révélé les détails de la distribution pour iCarly saison 2, mais nous pensons que toute la distribution principale reviendra ainsi que certains favoris des fans. En d’autres termes, attendez-vous à voir Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor) (Spencer), Nathan Kress (Freddie), Harper (Laci Mosley) et Millicent (Jaidyn Triplett) revenir.

La première saison a déjà eu plusieurs camées emblématiques de la série originale, nous pensons donc qu’il y en aura plus aussi.

Est-ce que Sam sera dans iCarly saison 2?

Dans le premier épisode de la iCarly redémarrage, Carly explique qu’elle est toujours la meilleure amie de Sam mais que Sam a rejoint un gang de motards. En d’autres termes, il y a de la place pour que Jennette McCurdy revienne si elle le souhaite. Cependant, Jennette a récemment expliqué qu’elle a cessé d’agir sur le Vide à l’intérieur Podcast.

Jennette McCurdy a révélé qu’elle se sentait gênée par son travail précédent sur iCarly et Sam & Chat. « J’ai tellement honte des rôles que j’ai faits dans le passé. J’ai du ressentiment envers ma carrière à bien des égards. Je me sens tellement insatisfait des rôles que j’ai joués et j’ai eu l’impression que c’était le plus ringard, le plus embarrassant. »

En d’autres termes, il est probable que Sam ne revienne jamais.

Que se passera-t-il dans iCarly saison 2?

Tout dépend de la fin de la première saison, mais notre pari est qu’il y aura beaucoup de chaos et de rires à venir pour Carly et le reste des personnages.

Y’a-t-il un iCarly bande-annonce de la saison 2 ?

Il n’y a pas de bande-annonce de la saison 2 d’iCarly pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura une.

