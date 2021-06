iCarly prépare les fans avec un premier aperçu de leur retour

S’arrêtant en 2012 avec un total de six saisons à l’antenne, une grande partie de la distribution principale d’iCarly se prépare à son retour sur le petit écran grâce à la plateforme Paramount +, qui a révélé une nouvelle bande-annonce pour cette réunion très attendue. saison.

La bande-annonce présente certains des événements qui se sont produits à la fin de la série, exécutant un saut rapide vers le présent dans lequel Spencer offre son aide pour tout ce qui est offert, tandis que Carly révèle que la série sera enfin de retour, avec l’un des Spencer. blagues les plus célèbres.

La nouvelle saison d’iCarly présente le personnage principal annonçant qu’il s’agira exactement du même spectacle, seulement adulte, tout en anticipant que son protagoniste devra désormais naviguer dans la vie d’adulte en compagnie de Harper, sa meilleure amie. Malheureusement pour Freddie, sa vie amoureuse ne s’améliorerait pas à cause de sa mère, qui continue toujours d’interférer avec ses opportunités.

iCarly réserve également quelques surprises aux fans, comme l’arrivée de Millicent, la belle-fille de Freddie, qui est impressionnée par les choses folles que les protagonistes exécutent sur leur émission en ligne. Même le retour de Nevel, l’ennemi juré de Carly, sera anticipé.

Paramount + présente une histoire qui se déroule dix ans après la série originale, où Carly est allée vivre avec son père, qui servait toujours dans l’armée de l’air. Pour des raisons encore inconnues, le groupe s’est de nouveau réuni chez Spencer.

Miranda Cosgrove revient en tant que productrice principale et exécutive de la série en compagnie de Nathan Kress, bien que Jennette McCurdy ne reprenne pas son rôle de Sam en raison de sa retraite d’acteur. Ils sont également rejoints par Jerry Trainor et Noah Munick ainsi que de nouveaux ajouts par Laci Mosley et Jaidyn Triplett. La série débute le 17 juin.