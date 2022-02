iCarly est de retour ! Ce sera la deuxième saison du redémarrage

PARAMONT+

La série avec Miranda Cosgrove reviendra à nouveau sur Paramount +. Voir l’annonce de la plateforme de streaming et la date de première estimée.

© Paramount+Miranda Cosgrove joue dans le redémarrage d’iCarly.

Il y a des séries télévisées qui marquent l’enfance ou l’adolescence de toute une génération. étonnamment en est un exemple clair : en 2007, il a atteint Nickelodéon comme une proposition plus qu’innovante et est devenu une icône de la chaîne. La fureur était telle qu’en 2021, ils ont donné le feu vert à leur redémarrer et maintenant… Il aura une deuxième saison ! Passez en revue ici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le renouvellement.

Avec Miranda Cosgrove en tant que protagoniste dans la peau de Carly Shay, accompagnée de Nathan Kress comme Freddie Benson et jerry formateur comme Spencer, la fiction est revenue à travers Paramount+ en juin de l’année dernière. L’idée de départ était claire : une jeune femme et ses meilleurs amis -avec la présence de Jannette McCurdy comme Sam Puckett – démarrez un webshow dans leur propre maison, ouvrant la porte aux invités les plus drôles.

Cette fois, la série créée par dan schenideradopte une histoire un peu plus adulte et intègre deux nouveaux personnages : Harper Raines, joué par Laci Mosley et Millicent Benson, en charge de Jaidyn Triplette. En ce sens, le redémarrage présente Carly dans le bâtiment de son enfance, juste au moment où elle est prête à reprendre son programme acclamé qui a triomphé pendant des années sur Internet.

Lorsque le redémarrage étonnamment est apparu au grand jour, le public semblait être devenu fou, démontrant ainsi qu’il est l’un des favoris de cette génération qui a regardé Nickelodeon. Et la meilleure nouvelle est maintenant arrivée pour eux : via Twitter, la plateforme Paramount+ a annoncé que le prochain opus est en plein tournage et – bien que la date de sortie finale n’ait pas été révélée – il a été assuré qu’il arrivera dans les prochains mois de 2022.

Alors que les fans formulent des théories et insistent sur le fait que, comme cela s’est produit avec la première partie, les épisodes arriveront dans juin, ils commencent également à se demander ce qui va se passer dans ce nouveau lot de chapitres. Pour le moment, l’intrigue est inconnue, bien qu’il soit évident qu’ils reprendront avec beaucoup plus de conflits adultes et réels, destiné avant tout à ceux qui ont grandi avec la série et se sont ainsi éloignés du public enfantin. De plus, il promet d’avoir de nouveaux camées et guest stars comme ils l’ont déjà fait avec Josh Peck.

