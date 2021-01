iCarly arrive sur Netflix en février

Vous pouvez regarder iCarly sur Netflix en moins d’un mois.

iCarly fans, notre temps est venu. La série bien-aimée Nickelodeon sera disponible en streaming sur la plate-forme dans quelques semaines.

Depuis iCarly terminé en 2012, les téléspectateurs de l’émission à succès ont désespérément besoin de plus. Les gens sont toujours obsédés par Carly (Miranda Cosgrove), Sam (Jennette McCurdy), Freddie (Nathan Kress) et le reste des personnages. Heureusement, notre iCarly les prières ont été exaucées. Un iCarly le redémarrage est officiellement en cours et la plupart des acteurs originaux y reviennent.

Vous n’avez pas à attendre le redémarrage pour obtenir votre iCarly réparer cependant. La série originale arrive sur Netflix.

Quand est iCarly disponible sur Netflix? Où puis-je regarder iCarly en ligne?



ICarly est-il sur Netflix? Voici où vous pouvez le regarder en ligne. Image: Nickelodeon

Hier (20 janvier), Netflix a révélé qu’iCarly rejoindrait son catalogue le mois prochain aux côtés de nouveaux films très attendus comme À tous les garçons: toujours et pour toujours et Malcolm et Marie. Les deux du hit Prestidigitation les films rejoindront également le service de streaming en février. Pour ce qui est de iCarly, les saisons 1 et 2 seront toutes deux téléchargées pour être diffusées sur Netflix à partir du 8 février.

Malheureusement, les quatre autres saisons, y compris l’apparition des invités de One Direction, ne seront pas ajoutées à Netflix pour le moment, mais elles sont toutes disponibles à regarder sur CBS All Access ou vous pouvez les payer séparément sur Amazon Prime et Apple TV. Pendant ce temps, le prochain redémarrage sera diffusé sur la nouvelle plate-forme de streaming Paramount + (actuellement appelée CBS All Access) lors de ses débuts.

Maintenant, je sais ce que je vais regarder tout le mois de février.

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous regarder iCarly sur Netflix?

