IBM s’excuse enfin d’avoir renvoyé le pionnier de l’informatique transgenre il y a 52 ans

Lynn Conway a été licenciée par IBM en 1968 alors qu’elle entamait sa transition (Capture d’écran: YouTube)

Cela a pris 52 ans, mais IBM a finalement présenté des excuses complètes pour le licenciement de l’informaticienne pionnière Lynn Conway parce qu’elle était transgenre.

En 1964, Lynn Conway a rejoint IBM Research, où elle a fait des innovations majeures dans les systèmes de puces VLSI (Very Large Scale Integrated). On lui attribue plusieurs découvertes clés qui allaient alimenter les smartphones, Internet et la défense nationale.

Malgré ses nombreuses contributions fondamentales à l’architecture informatique, elle a tout perdu en 1968 lorsque le directeur médical d’IBM l’a mise en contact avec le PDG, qui l’a renvoyée sur-le-champ.

En conséquence, Conway a eu du mal à subvenir aux besoins de sa famille et la situation s’est aggravée lorsque les services sociaux de Californie ont menacé de prononcer une ordonnance restrictive si elle tentait de voir ses enfants après le divorce.

Mais ce n’était pas la fin. Conway a surmonté l’adversité qu’IBM lui a lancée et a travaillé comme architecte informatique chez Memorex Corporation avant de déménager au Xerox Palo Alto Research Center. Dans les années 70 et 80, elle a été la pionnière de la nouvelle technologie VLSI qui sous-tend désormais la conception actuelle des microprocesseurs.

Plus tard en 1985, l’Université du Michigan l’a embauchée comme professeur d’informatique et de génie électrique et doyenne associée de son école d’ingénieurs. Elle a finalement pris sa retraite en 1998 avec le titre honorifique de professeur émérite.

Maintenant un Militante trans de 82 ans, Conway a enfin obtenu la justification qu’elle mérite après qu’IBM s’est excusé pour ses actions, ayant évité le problème pendant des décennies.

«Nous regrettons profondément les difficultés rencontrées par Lynn», a déclaré le géant des affaires. Forbes, admettant l’entière responsabilité du licenciement de Conway il y a toutes ces années.

IMB a accepté une résolution formelle avec Conway et, début octobre, la société a envoyé par e-mail à ses employés une invitation à assister à un événement virtuel intitulé «Tech Trailblazer et Transgender Pioneer Lynn Conway en conversation avec Diane Gherson», vice-présidente senior des ressources humaines d’IBM.

L’événement a commencé par des excuses sincères pour les mauvais traitements infligés à Conway, devant 1 200 personnes.

«Diane a présenté ses excuses avec tant de grâce, de sincérité et d’humilité. Lynn était visiblement émue », a déclaré Anna Nguyen, une ingénieure en logiciel qui a assisté à la session. «J’ai eu du mal à retenir mes larmes.»

Conway a également reçu le rare IBM Lifetime Achievement Award, décerné à des personnes qui ont changé le monde grâce à des inventions technologiques.

Mais cela pâlit par rapport aux excuses tant attendues, qui ont finalement mis Conway à la clôture d’un événement qui a façonné sa vie.