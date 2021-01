Ibai reçoit un demi-million de téléspectateurs dans le carillon 2021

Le streamer populaire Ibai Llanos termine 2020 et commence 2021 en beauté avec un nouveau record dans son carillon. FOU!

Je ne pense pas qu’ils s’y attendaient eux-mêmes, mais ce soir, au moment du carillon, plus d’un demi-million de personnes regardaient le direct d’Ibai Llanos sur Twitch. Ensemble, Ander, BarbeQ et l’être humain le plus fou de la planète, REVEN, ont été incroyables dans une édition des cloches dans laquelle ils ont dépassé leur record personnel de téléspectateurs.

Avec cet exploit, Ibai est placé dans le Top 3 des émissions les plus regardées sous Ninja et TheGrefg avec un pic de 552.345 personnes en direct. Ce 2021 commence très grand pour le streamer basque, qui voit son propre record battu. Si je me souviens bien, son apogée a été lorsqu’il a joué avec le joueur du PSG Neymar Junior al Among Us. Encore une folie d’Ibai.

Avec ce succès, il est fort probable que l’année prochaine ils répéteront les cloches. Ou allez-vous savoir, avec la popularité qu’il a, on le voit sur une chaîne de télévision porter une tenue « facherito » comme le fait Cristina Pedroche, qui, année après année, a arraché le public de la première chaîne.