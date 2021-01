Ibai quitte G2 et annonce la création de sa propre marque

Le meilleur streamer de l’année quitte l’équipe G2 et créera sa propre marque de créateurs de contenu. Ibai fera l’annonce officielle le 25 janvier.

Le grand Ibai Llanos hier, il a fait une de ses grandes annonces en streaming. On sait depuis des mois qu’ils quitteraient la maison dans laquelle ils se trouvaient pour aller dans une plus grande avec plus de personnes dans l’équipe. Ce qu’on ne savait pas, c’est qu’Ibai annoncerait son départ de G2 Sports et qu’il créera sa propre marque.

Il ne part pas seul, car ses collègues et amis BarbeQ, Reven et Ander suivront ses traces dans cette nouvelle aventure. Aujourd’hui, la première de sa nouvelle configuration aura lieu dans la nouvelle maison et le 25 janvier, il présentera sa marque. Le nom est encore inconnu. Les nouveaux membres de la maison ne sont pas connus non plus. Werlyb semble très puissant, d’autant plus qu’hier, à la fin du streaming pour dire au revoir, vous pouviez voir une photo de toute l’équipe à côté de lui. Un autre streamer qui sonne fort est Cristinini.

Dans la vidéo qu’Ibai a téléchargée sur sa chaîne YouTube, vous pouvez entendre les raisons pour lesquelles ils ont quitté G2 et se sont impliqués dans cette nouvelle aventure.